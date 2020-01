Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál jobban befolyásolja a vagyon nagysága.","shortLead":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál...","id":"20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf4d96-4992-419e-897d-390de4b2a556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","timestamp":"2020. január. 15. 13:36","title":"Kilenc évvel tovább maradhat egészséges, aki jómódú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt szétfeszítik a katonai konfliktusok és a gazdasági nehézségek.","shortLead":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt...","id":"202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8bf065-e227-48f8-bf4e-447f1d8cd0a4","keywords":null,"link":"/360/202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Céltévesztés Iránban: nemcsak a lelőtt ukrán gép miatt van bajban az ajatollah ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","shortLead":"Az eset az olaszországi Cetarában történt még tavaly decemberben.","id":"20200116_sarlavina_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29418e6-3977-4186-a3a8-0fe01551b7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47641970-d561-4d80-8b48-b573420cf451","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_sarlavina_olaszorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:55","title":"Csodával határos módon élte túl a brutális sárlavinát egy olasz ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki a bűncselekmény idején egyben az V. kerületi önkormányzat bizottságának Fidesz–KDNP delegáltja is volt. A rendőrség korábban leállította a nyomozást azzal, hogy nem történt semmi törvénytelen, ehhez képest ott voltunk a tárgyaláson, ahol a gyerekek tanulmányaira, kirándulására szánt pénzt lenyúló tanárt végül jogerősen elítélték. A kiszabott pénzbüntetést részletekben fizetheti ki a pedagógus, aki jelenleg is egy iskolában dolgozik – miközben a megrövidített alapítvány szerint máig nem térítette meg a diákjaiknak okozott teljes kárt.","shortLead":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki...","id":"20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecbc9d7-0c14-456c-820f-df66690a32a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","timestamp":"2020. január. 16. 06:30","title":"Mindent beismert: elítélték a diákok pénzét elsikkasztó „fideszes tanár urat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe93c4c-6e5b-467c-8e0f-f2783c40ba1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír nem új, Szijjártó Péter már 2018-ban beszélt erről. Most újra szóba került.","shortLead":"A hír nem új, Szijjártó Péter már 2018-ban beszélt erről. Most újra szóba került.","id":"20200116_kozvetlen_repulojarat_budapest_mumbai_india_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe93c4c-6e5b-467c-8e0f-f2783c40ba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3027e92-dd72-4d55-9566-49d7895a594a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_kozvetlen_repulojarat_budapest_mumbai_india_szijjarto_peter","timestamp":"2020. január. 16. 18:44","title":"Közvetlen repülőjárat létesülhet Mumbai és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és oldalról is megnézhetjük a készüléket.","shortLead":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és...","id":"20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91297ea5-7853-400f-ac86-abab9fa63d39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","timestamp":"2020. január. 16. 13:03","title":"Nézze körbe: így nézhet ki a Huawei P40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"360","description":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója tanulmányában feltárta a médiaszabadság és a korrupció közötti összefüggéseket. „A médiaszabadság hanyatlása, mind a korrupció intézményesülése beleillik a regionális és – részben – a globális trendekbe, a magyar esetben mindkét változónak különleges jellegzetességei vannak.”","shortLead":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International...","id":"20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3a86f-25ab-413d-b4a0-1ea8960f81bb","keywords":null,"link":"/360/20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. január. 16. 11:00","title":"Belefulladunk a korrupcióba, miközben csökken a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]