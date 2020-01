Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","shortLead":"A kiadások több mint 30 százalékát még mindig a betegek fizetik.","id":"20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e1e5e-495c-474b-9468-3e0daaf4809c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Otszazmilliard_forintra_lenne_szuksege_a_magyar_egeszsegugynek","timestamp":"2020. január. 20. 08:34","title":"Ötszázmilliárd forintra lenne szüksége a magyar egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok is kijuthatnak a környezetbe. Ráadásul, ha túl gyakran kell cserélni a napelemet, akkor a megtérülés sem egészen úgy alakul, ahogy a technológia alapvetően ígéri.","shortLead":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok...","id":"20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50539cd5-9e25-456b-8a83-72275d6692aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","timestamp":"2020. január. 19. 18:33","title":"Nagy akció után jön a még nagyobb bukás – ezért ne merjen túl olcsó napelemet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","shortLead":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","id":"20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33704093-7610-4c97-a8bf-c85d44c44f7f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","timestamp":"2020. január. 18. 21:24","title":"Nem először vádolta meg nevelt lánya erőszakkal a kunágotai lelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús ügyletek révén hatalmas vagyonra tett szert – írta a BBC.

","shortLead":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús...","id":"20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef39a723-cff4-4874-babc-50ea252b8443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","timestamp":"2020. január. 19. 20:53","title":"Így rabolta ki Angolát az elnök lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szemétdíjról vitázik Budapest és a kormány; bemutatták az 50 ezer milliárd forintos klímavédelmi programot; korrupciónak minősítenék az orvosok a hálapénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A szemétdíjról vitázik Budapest és a kormány; bemutatták az 50 ezer milliárd forintos klímavédelmi programot...","id":"20200119_Es_akkor_budapest_klimavedelem_halapenz_futes_madarinfluenza_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020ccc36-5ac4-4a38-9719-477283cb6a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Es_akkor_budapest_klimavedelem_halapenz_futes_madarinfluenza_szalloda","timestamp":"2020. január. 19. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogyan költene el a kormány 50 ezer milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett szó az Őrültech című podcast eheti adásában.","shortLead":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett...","id":"20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea064832-28fb-4fd4-b359-edb4a2ae0a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","timestamp":"2020. január. 19. 22:15","title":"Podcast: Miben kell még fejlődniük a fintech cégeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt a folyószámlán tartott pénz folyamatosan olvad. De mennyibe kerül most a bankolás? Milyen tételekből áll össze egy átlagos felhasználó számlaköltsége? Meglepő módon már most is van ingyenes bankszámla Magyarországon.","shortLead":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt...","id":"20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aabcbbc-5291-44de-8455-eed1fbf1f0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 20. 12:24","title":"Tényleg drága most egy bankszámla Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]