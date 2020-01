Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","shortLead":"A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait.","id":"20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13e9b3-8c92-4ca7-9651-a6342ec72b17","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Mar_56an_haltak_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. január. 26. 07:52","title":"Már 56 áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d827c1-8ed0-4d16-b988-01de705b8d3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt több nagyvárosban.","shortLead":"Ismét kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt több nagyvárosban.","id":"20200125_Ebben_a_13_varosban_inkabb_ne_setaljon_a_szabadban_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d827c1-8ed0-4d16-b988-01de705b8d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816b8214-f598-4203-a6ce-99ff7fe7fede","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Ebben_a_13_varosban_inkabb_ne_setaljon_a_szabadban_ma","timestamp":"2020. január. 25. 11:54","title":"Ebben a 13 városban inkább ne sétáljon a szabadban ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szállodai szolgáltatásba is belevág Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint. ","shortLead":"Szállodai szolgáltatásba is belevág Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint. ","id":"202004_hrh_bud_management_elios_utan_hard_rock","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c3c223-b43e-4af5-83d6-35816a0f07d8","keywords":null,"link":"/360/202004_hrh_bud_management_elios_utan_hard_rock","timestamp":"2020. január. 26. 12:15","title":"Szállodát igazgat új cégével Tiborcz eliosos üzlettársa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace Magyarország munkatársa.","shortLead":"A magyar kormány klímaügyekben a csodára vár, mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Perger András, a Greenpeace...","id":"20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f751ba6-6052-4e57-bcc0-e45d8191f0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef09cd1-d10c-47e9-9cad-b0233508c10f","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_A_Greenpeace_a_Fulkeben_A_magyar_klimastrategia_nem_reagal_a_klimavalsagra","timestamp":"2020. január. 25. 11:30","title":"A Greenpeace a Fülkében: A magyar klímastratégia nem reagál a klímaválságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","shortLead":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","id":"20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5e6a9e-50f3-410f-aba6-51fbe8e1f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","timestamp":"2020. január. 26. 11:25","title":"ENSZ-főtitkár: Újjáéledtek a neonáci csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","shortLead":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","id":"20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4becff0f-0701-4beb-a979-ed34236ebb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","timestamp":"2020. január. 26. 19:27","title":"Fél tucat oroszlán megszökött egy nemzeti parkból és háziállatokra támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Kényszerpályára lavírozta magát az ellenzék az önkormányzati választás sikerei után, mivel bebizonyosodott, hogy csak úgy győzhetik le a Fideszt, ha feladják függetlenségüket és 2022-re ismét összefognak. A DK által szorgalmazott közös listára és közös miniszterelnök-jelöltre viszont egyik ellenzéki vezető sem mondott még igent, és ebből a szempontból sorsdöntő, hogy kiket választanak majd idén elnöküknek a pártok. ","shortLead":"Kényszerpályára lavírozta magát az ellenzék az önkormányzati választás sikerei után, mivel bebizonyosodott, hogy csak...","id":"202004__gyurcsany_akapuk_elott__ajobbik_jakabra_tesz__lmppmfuzio__ossze_fognak__veszni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780530ce-1617-45eb-a33e-8f5e3d5b59c0","keywords":null,"link":"/360/202004__gyurcsany_akapuk_elott__ajobbik_jakabra_tesz__lmppmfuzio__ossze_fognak__veszni","timestamp":"2020. január. 25. 08:15","title":"Még nem találták ki, hogyan fognak össze, de Gyurcsányt nehezen tudná kihagyni az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]