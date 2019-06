Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család a nagyszülőkkel együtt nyaralt az erdélyi városban.","shortLead":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család...","id":"20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd3908-bdae-4b8d-a8e4-c4249073baab","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","timestamp":"2019. június. 25. 15:58","title":"Megállt a szíve egy tusnádfürdői wellnessközpontban egy 15 éves magyarországi fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja az USA-nak az ott vesztegetéssel vádolt ukrán oligarchát, Dmitro Firtast. Firtas korábban Magyarországon is jelen volt, a gázpiac meghatározó szereplője volt az EMFESZ közvetett tulajdonosaként.","shortLead":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja...","id":"20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ee3182-420b-4391-8968-3ffe3c2dd48f","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","timestamp":"2019. június. 25. 15:16","title":"Kiadhatják az USA-nak a Magyarországon is jól ismert ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a6b174-3df8-4e7e-a2be-c9c09aa7744f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP és környezete meglepően olcsón adott túl, és így százmilliókat bukott maradék médiaérdekeltségein az elmúlt években – írja keddi cikkében a G7.hu.","shortLead":"Az MSZP és környezete meglepően olcsón adott túl, és így százmilliókat bukott maradék médiaérdekeltségein az elmúlt...","id":"20190625_Alamizsnaert_passzolta_le_mediajat_az_MSZP_es_volt_penztarnoka_a_Fidesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0a6b174-3df8-4e7e-a2be-c9c09aa7744f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf94e85-ff44-4449-a81e-b56a1b888e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Alamizsnaert_passzolta_le_mediajat_az_MSZP_es_volt_penztarnoka_a_Fidesznek","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"G7.hu: Az MSZP és volt pénztárnoka úgy adta el sajtóját, hogy még bukott is rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb büntetésre számíthatnak - írja az Új Szó.","shortLead":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb...","id":"20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fae620e-931e-4e2a-8e52-6850e7e16d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","timestamp":"2019. június. 25. 07:59","title":"A rollerezőkre és az autósokra is szigorúbb szabályok várnak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben Microsoft-eszköz, amelyen Windows fut, de androidos appokat is le lehet tölteni rá.","shortLead":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben...","id":"20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e41014-3f46-4d63-a1f6-bb1f3bbdff7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","timestamp":"2019. június. 25. 11:33","title":"Különleges számítógépet adhat ki a Microsoft: windowsos és androidos egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kisebbségi kormányt alakítanak a dán szociáldemokraták, három kisebb baloldali párt külső támogatásával.","shortLead":"Kisebbségi kormányt alakítanak a dán szociáldemokraták, három kisebb baloldali párt külső támogatásával.","id":"20190626_Megegyeztek_a_partok_a_baloldal_alakithat_kormanyt_Daniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afad00a5-bef8-4708-bf97-2cc2e009317c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megegyeztek_a_partok_a_baloldal_alakithat_kormanyt_Daniaban","timestamp":"2019. június. 26. 05:04","title":"Megegyeztek a pártok: a baloldal alakíthat kormányt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem értik, hova lett.","shortLead":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem...","id":"20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66785b0-4332-4249-9035-559c13675c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","timestamp":"2019. június. 26. 11:33","title":"Egyszer csak eltűnt a tudósokat izgalomba hozó metán a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően könnyű átverni a mesterséges intelligenciát. Az amerikai Auburn Egyetemen azt vizsgálták, mi történik, ha egy adott képet egy kicsit elforgatnak. Kiderült, már ennyivel is össze lehet zavarni a gépeket.","shortLead":"Meglepően könnyű átverni a mesterséges intelligenciát. Az amerikai Auburn Egyetemen azt vizsgálták, mi történik, ha...","id":"20190625_mesterseges_intelligencia_neuralis_halozat_kepfelismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e731d7-df9b-46b8-93df-cef40e98c4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_mesterseges_intelligencia_neuralis_halozat_kepfelismeres","timestamp":"2019. június. 25. 14:33","title":"Rávágta a mesterséges intelligencia, hogy porszívót lát, pedig csak egy taxi képe volt elforgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]