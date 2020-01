Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","shortLead":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d1d0-ee9f-47f8-872d-f7cd1f5d76e8","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","timestamp":"2020. január. 27. 21:10","title":"Valaki 2012-ben megírta, hogy Kobe Bryant helikopter-balesetben fog meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","shortLead":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","id":"20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e98911-ebd6-4cb4-9762-e5269d5ae34b","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","timestamp":"2020. január. 28. 17:29","title":"Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett mindenkit megnyugtatni, az oroszok beszámítják a „magyar hozzáadott szellemi értéket is.”","shortLead":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett...","id":"20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169322d6-dd3a-4753-8dfa-d045b650549f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","timestamp":"2020. január. 28. 17:20","title":"Az államtitkár szerint nemzeti érdek növelni Magyarország részesedését az űriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most fegyveres biztonsági őrök védték. Pintér Sándor szerint a rendszer jól vizsgázott, de utasította a BV-t, hogy ellenőrizzék le a szerb–magyar határszakaszt. ","shortLead":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most...","id":"20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f43d851-5bd5-4cad-a959-61150db1e5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","timestamp":"2020. január. 28. 11:32","title":" Elmagyarázták, hogyan juthatott be 70 migráns Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekből nyert szívizomszövetet Japánban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS...","id":"20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a116b0-ea77-4984-ae32-99bcf308b020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","timestamp":"2020. január. 28. 11:33","title":"Forradalmi szívműtétet hajtottak végre Japánban, más sejtekké átalakulni képes őssejtekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegyi Szabolcs állítása szerint döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz.","shortLead":"Hegyi Szabolcs állítása szerint döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz.","id":"20200127_Lemondott_es_a_parbol_is_kilepett_a_Momentum_gyori_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dceb745-e69a-438f-8a49-422314462cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Lemondott_es_a_parbol_is_kilepett_a_Momentum_gyori_elnoke","timestamp":"2020. január. 27. 19:06","title":"Lemondott és a pártból is kilépett a Momentum győri elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","id":"20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f659fc-a7eb-4112-b8af-b7249348cc87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","timestamp":"2020. január. 28. 07:59","title":"A Ferrari a világ legerősebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]