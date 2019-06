Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton azonosították a szerdai dunai hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát.","shortLead":"Szombaton azonosították a szerdai dunai hajóbaleset hét dél-koreai áldozatát.","id":"20190601_Azonositottak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391bb045-2165-498b-9f78-655ca819c6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Azonositottak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 01. 16:39","title":"Azonosították a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","shortLead":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","id":"20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766274b-24af-42f0-86a2-7cfa6afacfaf","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","timestamp":"2019. június. 02. 15:29","title":"Galambos Péter aranyérmet nyert a luzerni evezős Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patkányozásról elhíresült képviselő a „pártelnök kérésére” lemond a frakcióvezető-helyettességről","shortLead":"A patkányozásról elhíresült képviselő a „pártelnök kérésére” lemond a frakcióvezető-helyettességről","id":"20190601_Ujhelyi_Brusszelbe_megy_Bangone_meg_csak_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa4c7bb-7cef-4cf9-a1fd-ca538a9ce7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_Brusszelbe_megy_Bangone_meg_csak_ugy","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Ujhelyi Brüsszelbe megy, Bangóné meg csak úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános forgalmi adó mértéke tizennyolcról öt százalékra csökken, emellett négy százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. Most a fürdősök jelentkeztek be a kedvezményért.","shortLead":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános...","id":"20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f035a-a664-470e-a717-183d587075b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","timestamp":"2019. június. 02. 11:12","title":"A hazai fürdősök is bejelentkeztek adócsökkentésért a kormánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]