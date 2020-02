A YouTube-on több mint egymillió követővel rendelkező Josh Pietersnek annyira elege lett a brit szélsőjobb egyik ismert megmondóemberéből, hogy úgy döntött: az egész világ előtt viccet csinál belőle. Az érintett nő, Katie Hopkins azzal vált ismertté, hogy számos társadalmi témában súlyosan szélsőséges véleményt fogalmazott meg, ezeket pedig a közösségi oldalakon is hangoztatta. A Twitter emiatt letiltotta a brit celebet, de Hopkins nem vett vissza.

Ekkor jött a képbe Josh Pieters youtuber, aki ismertségét és a videomegosztó révén szerzett pénzét egy kamu díj alapítására költötte, melyhez egy szervezetet is létrehozott. Ezután felvette a kapcsolatot a brit celebbel, és sikeresen elhitette vele, hogy a nemzet egyesítéséért Prágában kitüntetik. Az átverés nem volt olcsó, Pieters ugyanis szállást és repülőjegyet vásárolt a nőnek, sőt színészeket is felbérelt, hogy a szélsőjobbos rendezvény minél hitelesebbnek tűnjön. Hopkins semmire nem gyanakodott, így repülőre ült és át is vette a díjat. És ha már ott volt, megint szónokolt egyet.

Pieters elmondása szerint mielőtt erre sor került, majdnem megsajnálta a nőt, aki gyanútlanul sétált bele a csapdájába. Ám amikor Hopkins a színpadra állt, a youtuber minden kétsége elmúlt. A brit szélsőjobbos ugyanis durva alázásba kezdett, szidta például a muszlimokat, a környezetvédő tinilányt, Greta Thunberget pedig k*baszott autista szajhának nevezte.

Pieters ekkor a díj kivetített szövege elé állította a nőt, hogy fényképek készüljenek, és a youtuber ebbe is rakott egy csavart: a kitüntetést Campaign to Unify the Nation Trophy-nak nevezte el, melynek kezdőbetűiből az angol nyelv egyik durva káromkodása, a "Cunt" olvasható ki. Ez magyarul annyit tesz, hogy

P*csa.

Mint a Gizmodo írja, a youtuber azzal indokolta tettét, hogy sok olyan ember van, aki a szólásszabadságra hivatkozva gyűlöletet terjeszt, és ezért pénzt is kapnak. Pieters szerint a szólás szabadsága őt is megilleti, ő viszont arra használta ezt, hogy szembeszálljon a jelenséggel.

