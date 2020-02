"Nem sok múlik azon, hogy az ember mit hoz magával, az a lényeges, hogy ebből mire képes".

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","shortLead":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","id":"20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d92ec-3179-49ba-937a-72e7c5608a96","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 06. 18:05","title":"Nyilvános lett Rogán Cecília Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","shortLead":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","id":"20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417770b5-d828-4131-8c90-457817e17f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ első szériában digitális visszapillantós autóját, egy cuki villany-Hondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876df95-275e-4ea9-b1b1-852c920adb2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Példakép, tökéletes mentor, inspiráció – ezt jelentette fél Hollywoodnak a színészlegenda. ","shortLead":"Példakép, tökéletes mentor, inspiráció – ezt jelentette fél Hollywoodnak a színészlegenda. ","id":"20200206_Eletem_vegeig_szeretni_foglak__bucsuznak_a_sztarok_Kirk_Douglastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b876df95-275e-4ea9-b1b1-852c920adb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7330a7-aee8-4905-a1f8-566ee0aebe3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Eletem_vegeig_szeretni_foglak__bucsuznak_a_sztarok_Kirk_Douglastol","timestamp":"2020. február. 06. 10:33","title":"\"Életem végéig szeretni foglak\" – búcsúznak a sztárok Kirk Douglastől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szerint veszélyes a pálya talaja, ezért nem engedélyezik a meccsek tartását.","shortLead":"Az MLSZ szerint veszélyes a pálya talaja, ezért nem engedélyezik a meccsek tartását.","id":"20200205_Az_Ujpest_palyaja_tropara_ment_egy_meccs_alatt_a_Fradit_nem_tudjak_a_stadionjaban_fogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd1a6cd-8832-42f7-ad66-0d8ce0bd2e96","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Az_Ujpest_palyaja_tropara_ment_egy_meccs_alatt_a_Fradit_nem_tudjak_a_stadionjaban_fogadni","timestamp":"2020. február. 05. 15:21","title":"Tönkrement az Újpest pályája, nem saját stadionban fogadják a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora óta taszítja és vonzza egyszerre az embert a borzongás. A hvg.hu-n most induló 10 részes videoesszé-sorozatban öt perces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból. Elsőként a horror van nálunk véres terítéken. Felszolgálja a videók, és az azok alapjául szolgáló könyv egyik ötletgazdája: Lichter Péter filmesztéta, filmrendező. ","shortLead":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora...","id":"20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590255f-6e5f-4fcf-9a0c-fc1582b12efd","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 06. 19:45","title":"Mióta nem tudunk ellenállni a fröcsögő vérnek? - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért, hogy mielőbb megtalálják a kór elleni oltóanyagot.","shortLead":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért...","id":"20200205_Panik_es_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111ce4a-ea76-4122-b567-fe8303968390","keywords":null,"link":"/360/20200205_Panik_es_betegseg","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"A koronavírus nem csak azért félelmetes, mert halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” – mesélte.","shortLead":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” –...","id":"20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42094260-41df-4dbc-8a37-d96e6b1f15cf","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","timestamp":"2020. február. 05. 09:37","title":"Magyar szemtanú az edinburgh-i repülőútról: „Sosem volt még ilyen halálfélelmem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]