Ijesztően tavaszodik az Antarktiszon

[{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók egy tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton.","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók...","id":"20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be7398-fec6-4641-a2a5-58841270b413","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","timestamp":"2020. február. 06. 21:03","title":"Megtalálták a kihalt galápagosi óriásteknősök leszármazottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van, akinek egy évtizedig is eltart. Töltse ki tesztünket, melyből kiderült, ön is az érintettek között van-e már.","shortLead":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. február. 06. 07:30","title":"Önt vajon érintik már a változókor tünetei? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szerint veszélyes a pálya talaja, ezért nem engedélyezik a meccsek tartását.","shortLead":"Az MLSZ szerint veszélyes a pálya talaja, ezért nem engedélyezik a meccsek tartását.","id":"20200205_Az_Ujpest_palyaja_tropara_ment_egy_meccs_alatt_a_Fradit_nem_tudjak_a_stadionjaban_fogadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd1a6cd-8832-42f7-ad66-0d8ce0bd2e96","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Az_Ujpest_palyaja_tropara_ment_egy_meccs_alatt_a_Fradit_nem_tudjak_a_stadionjaban_fogadni","timestamp":"2020. február. 05. 15:21","title":"Tönkrement az Újpest pályája, nem saját stadionban fogadják a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát javít.","shortLead":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát...","id":"20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37e6ab-6004-4ad7-96db-455084ee426b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","timestamp":"2020. február. 05. 19:33","title":"Használja a WhatsAppot? Komoly hibára figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon rengeteg profil található, de sok közülük csak ritkán tesz közzé új tartalmat. Hozzájuk kötődik a szolgáltatás egy most élesített funkciója.","shortLead":"Az Instagramon rengeteg profil található, de sok közülük csak ritkán tesz közzé új tartalmat. Hozzájuk kötődik...","id":"20200207_instagram_profil_kovetok_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fdde63-b5cd-4c5d-825b-b7f7b72f3550","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_instagram_profil_kovetok_kepek","timestamp":"2020. február. 07. 09:03","title":"Azt is megmondja mostantól az Instagram, hogy melyik ismerősét ne kövesse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfafe-abfc-48a9-9ca4-33061ce5240b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kövér László barátja ma már magyar állampolgár. Frank Liunak a mai napig 20-25 milliárd dolláros befektetési állományhoz van köze.","shortLead":"Kövér László barátja ma már magyar állampolgár. Frank Liunak a mai napig 20-25 milliárd dolláros befektetési...","id":"20200206_frank_liu_leggazdagabb_magyar_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_vagyon_kover_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfafe-abfc-48a9-9ca4-33061ce5240b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a7d60-ddce-4e4e-a202-db1ac9305b25","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_frank_liu_leggazdagabb_magyar_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_vagyon_kover_laszlo","timestamp":"2020. február. 06. 12:01","title":"A leggazdagabb magyar egy tajvani multimilliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","shortLead":"Azokat, akik Kínából jönnek. Eddig egy utas volt gyanús, de fertőzött ő sem volt.","id":"20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0d30d9-f99a-4807-bbac-954a396dd193","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_koronavirus_kina_2019_ncov_ferihegy","timestamp":"2020. február. 05. 19:30","title":"Már majdnem 900 utast ellenőriztek Ferihegyen a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","shortLead":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","id":"20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0fd32e-d761-4c2d-8f5f-bccdc3f98cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","timestamp":"2020. február. 06. 21:16","title":"Meghalt Pablo Escobar leghírhedtebb bérgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]