Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","shortLead":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","id":"20200212_KSH_ipar_melypont_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3e0427-bf66-4c0f-b628-d3c13c7d0208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_KSH_ipar_melypont_2019","timestamp":"2020. február. 12. 09:46","title":"Elmagyarázta a KSH, miért zuhant hároméves mélypontra az ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi A8 legsportosabb változatának hazai alapára meghaladja a 40 millió forintot. ","shortLead":"Az Audi A8 legsportosabb változatának hazai alapára meghaladja a 40 millió forintot. ","id":"20200212_kicsit_hibrid_nagyon_biturbo_magyarorszagon_az_571_loeros_uj_audi_s8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac8eb3-b46d-47cd-9dc4-49c6b69fe672","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_kicsit_hibrid_nagyon_biturbo_magyarorszagon_az_571_loeros_uj_audi_s8","timestamp":"2020. február. 12. 07:59","title":"Kicsit hibrid, nagyon biturbó V8: Magyarországon az 571 lóerős új Audi S8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges tóban bukkantak a kutatók. Egyelőre az sem igazán világos, hogyan jött létre.","shortLead":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges...","id":"20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2943b438-7111-45f6-8ca5-1bd1a54b2f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","timestamp":"2020. február. 13. 11:03","title":"Egy eddig ismeretlen vírusra bukkantak egy brazil tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen a mobilvilágban is hódításba kezd.","shortLead":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen...","id":"20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220f564-e8c4-4728-8a58-6cd596a177bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","timestamp":"2020. február. 12. 17:03","title":"Telefonokra is elkészítik a legendás versenyjátékot, jön az új Forza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","shortLead":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","id":"20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174969b8-8352-497f-ac32-ae4e08c7f613","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","timestamp":"2020. február. 11. 19:16","title":"Megvan az első magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","shortLead":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","id":"20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf43d3bf-4b8a-4e95-a68e-9aaf96b68743","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","timestamp":"2020. február. 12. 12:50","title":"A bíróságon lett öngyilkos egy orosz börtönparancsnok, amikor elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]