[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","id":"20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8de9c-e904-487a-8006-76359756123a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","timestamp":"2020. február. 13. 21:45","title":"Moldovai állampolgárok haltak meg az M1-esen történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,1 százalékkal nőtt az EU gazdasága 2019 utolsó negyedévében, a magyar adat az egyik legerősebb.","shortLead":"1,1 százalékkal nőtt az EU gazdasága 2019 utolsó negyedévében, a magyar adat az egyik legerősebb.","id":"20200214_Europa_gdp_eurostat_novekedes_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af94e4a2-0830-41f4-b08a-31532dc804b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Europa_gdp_eurostat_novekedes_2019","timestamp":"2020. február. 14. 11:38","title":"Európa két legnagyobb GDP-növekedése között lehet a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fd9f3-5348-4f00-ae0e-87bc8854c46b","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 34 ezren írták alá azt az online petíciót, amely el szeretné érni, hogy legyenek utántöltő automaták a legnagyobb magyarországi drogériákban. A csomagolásmentességre törekvés számos iparágban megjelenik, de vajon milyen korlátai vannak és mennyire valósítható meg itthon? ","shortLead":"Néhány nap alatt 34 ezren írták alá azt az online petíciót, amely el szeretné érni, hogy legyenek utántöltő automaták...","id":"20200213_Felkeszultunk_mar_a_csomagolasmentessegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fd9f3-5348-4f00-ae0e-87bc8854c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e73a77e-5978-42cf-81bd-26748fcf4ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Felkeszultunk_mar_a_csomagolasmentessegre","timestamp":"2020. február. 13. 11:30","title":"Szép dolog az utántölthető kozmetikum, de ki felel azért, ha bajt okoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","shortLead":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","id":"20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d103-90ef-4343-a701-c08146ebd5c6","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","timestamp":"2020. február. 13. 09:46","title":"Óriási változások jönnek a magyar fociban: nem korlátozzák a légiósok számát, lesz videóbíró is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz szatellit mozgását.","shortLead":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz...","id":"20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f50e42-f10a-4286-9862-8cbca7add4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","timestamp":"2020. február. 13. 09:03","title":"Már két orosz műhold tapadt rá egy amerikai szatellitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","shortLead":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","id":"20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc72931-a341-4c8e-9ef3-b0084ebcada2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","timestamp":"2020. február. 13. 08:34","title":"Szlávik: A nyárra vége lehet a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","shortLead":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","id":"20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef513f-3638-40d9-825d-fdbb8a925024","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","timestamp":"2020. február. 13. 20:55","title":"Kevesebb a jég, ezért soványabbak és kevesebb bocsuk születik a jegesmedvéknek a Baffin-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]