[{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","id":"20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853e63-f43e-4df8-8e37-ded18150892b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Kiöregedett rocksztár, alufóliasisakos összeesküvés-elméletek: reakciók Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

","shortLead":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt...","id":"20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d89ab7-2b04-46da-b125-18ee51666aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","timestamp":"2020. február. 16. 16:42","title":"Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról panaszkodik, valami nincs rendben vele.","shortLead":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról...","id":"20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba3a0-e548-4c28-ade5-470ceaa1ec39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","timestamp":"2020. február. 17. 10:33","title":"Néhányan 1-2 nap után törésre panaszkodnak, óvatosan kell bánni a Samsung Galaxy Z Flippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset miatt nő a menetidő Budapest és Székesfehérvár között.","shortLead":"Baleset miatt nő a menetidő Budapest és Székesfehérvár között.","id":"20200217_Halalos_gazolas_tortent_egy_agardi_vasuti_atjaroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37d3deb-5d42-4e8b-a71f-3adf3fdeb27c","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Halalos_gazolas_tortent_egy_agardi_vasuti_atjaroban","timestamp":"2020. február. 17. 12:10","title":"Halálos gázolás történt egy agárdi vasúti átjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77127c4-d2af-4760-88b3-4cde1cec8050","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lynn Cohen a sorozatban Miranda bejárónőjét és kisfiának dadusát, Magdát alakította.","shortLead":"Lynn Cohen a sorozatban Miranda bejárónőjét és kisfiának dadusát, Magdát alakította.","id":"20200216_86_eves_koraban_meghalt_a_Sex_es_New_York_szinesznoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77127c4-d2af-4760-88b3-4cde1cec8050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82313e17-f998-497f-ae24-68d0d810b12f","keywords":null,"link":"/elet/20200216_86_eves_koraban_meghalt_a_Sex_es_New_York_szinesznoje","timestamp":"2020. február. 16. 10:30","title":"86 éves korában meghalt a Szex és New York színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dd09bd-4772-4eb2-859d-d439c9e24a9e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatalmasat fordított a MOL-Pick Szeged házigazdaként francia riválisa ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában. 32-29 lett a vége.","shortLead":"Hatalmasat fordított a MOL-Pick Szeged házigazdaként francia riválisa ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20200216_szeged_psg_kezilabda_bl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02dd09bd-4772-4eb2-859d-d439c9e24a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06b1840-d078-4af7-bb65-7bb3b11ade51","keywords":null,"link":"/sport/20200216_szeged_psg_kezilabda_bl","timestamp":"2020. február. 16. 18:58","title":"Hat gólos hátrányból verte a Szeged a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]