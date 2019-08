Valószínűleg nem lövünk nagyon mellé azzal, ha azt mondjuk: amikor az emberek okostelefont akarnak vásárolni, többségüknek elsőre a Samsung-Huawei-Apple hármas ugrik be. Pedig a fent említett trión túl is bőven van élet, ahol ár-érték arányban (is) kiváló csúcsmobilokat lehet beszerezni. Ezek közé tartozik az Asus is, amely májusban rukkolt elő a legújabb csúcsmobiljával, a ZenFone 6-tal. Heteken át nyomkodtuk a mobilt, hogy kiderüljön, hol is áll most a piacon a gyártó.

Az Asus ugyanis nagy utat tett meg 2014 óta. A tajvani cég több mint öt éve, a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatta be először a ZenFone névre keresztelt okostelefon-szériáját, azóta újabb és újabb modellekkel igyekeznek teret hódítani maguknak. Ez többé-kevésbé sikerült is. Többé, mert Indiában ott vannak a piacvezető gyártók között, de kevésbé, mert Európában mobilos fronton alig jegyzik a számítógépekben népszerű céget.

Az Asus évek óta igyekszik úgy elkészíteni a ZenFone-sorozat aktuális darabját, hogy azzal valamilyen szempontból a riválisok elé kerüljön. Övék volt például a világ első, 4 GB RAM-mal szerelt mobilja (ZenFone 2), majd ugyanebben a "kategóriában" szintén elsőséget szereztek azzal, hogy 8 GB RAM-ot pakoltak a mobiljukba. Az elmúlt években azonban a RAM-okról a kamerák képességeire és a kijelző "növelésére" kezdtek el rágyúrni a cégek, így az Asusnak ezen a téren kellett villantania egyet – vagy felzárkóznia, kinek hogy tetszik. Ez bizonyos szempontból sikerült is, ám ez csak a történet egyik fele. De ne szaladjunk ennyire előre.

Ránézésre

Az iPhone X-en elsőként megjelenő szenzorszigetes megoldást szinte azonnal átvették az androidos gyártók is, ezzel pedig megkezdődött a verseny, hogy ki tudja elsőként elkészíteni a valóban csupakijelzős mobilt. A cégek különböző trükköket vetettek be annak érdekében, hogy ez – részben vagy egészében – sikerüljön: a Samsung előállt a kameralyukas megoldással, a Vivo pedig egy mechanikus trükkel érte el, hogy a szelfikamera se vegyen el helyet a kijelzőből.

Ezt az utat választotta az Asus is a ZenFone 6 megalkotásakor, ám a keretből előbújó szelfikamera helyett egy másik megoldást választott. Ennek köszönhetően a 6,4 colos, 1080x2340 pixel felbontású – és a Gorilla Glass 6 által védett – kijelző az előlap 83,8 százalékát foglalja el.

A nagy méret egyúttal azt is jelenti, hogy ez már abszolút a kétkezes telefonok kategóriájába tartozik. Ennek fényében kissé kényelmetlen kézben tartani a készüléket, amelynek használatához két tanácsot rögtön tudunk is adni annak, akinek nem volt még nagyképernyős telefonja: az ikonokat érdemes a kijelző jobb oldalára helyezni, a tömegközlekedési eszközökön pedig csak úgy nyomogassuk, ha le tudunk ülni valahová, ellenkező esetben egy váratlan fékezéskor, vagy a megállóba való beálláskor vagy mi, vagy a telefon fog elrepülni az utastérbe.

Kézben tartva. Itt már nem a telefon bújik meg a kezünkben, a kezünk bújik el a telefon mögött. © Pavló Péter

A mobil jobb oldalára került a ki/bekapcsoló és a hangerő szabályozására használt gomb. Mindezek mellett (pontosabban fölött) bújik meg még az intelligens gomb is, amelyet a gyártó a Google Assistant használatára állított be, de ha úgy tartja kedvünk, más funkciókat rendelhetünk a nyomkodásához. A megbújik kifejezés nem véletlen: a gyári tokkal együtt ugyanis szinte észrevehetetlenné válik. Emiatt nagyjából egy hét használat után fedeztük fel magunknak újra, hogy van még a mobil oldalán egy harmadik “kitüremkedés” is.

© Pavló Péter

Az ujjlenyomat-olvasó a kijelző hátuljára, a kamerák alá került. A szenzor érintésére a tapasztalatunk szerint villámgyorsan reagál a telefon, és az sem okozott problémát, ha az ujjunk nedves vagy épp koszos volt.

© Pavló Péter

Mennyire erős? Meddig erős?

A ZenFone 6-ot a Qualcomm legerősebb, nem gamer telefonokba szánt processzorával, a Snapdragon 855-tel szerelték fel. A nyolcmagos chipben 1x2,84 GHz, 3x2,41 GHz, 4x1,78 GHz elosztásban dolgozik az erő, amihez 6 és 8 GB RAM is társulhat, 64, 128 vagy 256 GB tárhely kíséretében. Ezt microSD-kártyával bővíthetjük ki, ha úgy tartja kedvünk, ennek köszönhetően akár az 1 TB-os tárhely is elérhető. Mi a 6 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel szerelt változatot teszteltük le.

© Asus

Az energiát egy 5000 mAh-s akkumulátorból nyeri, amely még a nagy kijelző és az erős processzor ellenére is képes sokáig életben tartani a telefont. A tesztünk során átlagos használattal kicsivel több mint két nap alatt tudtuk 100 százalékról teljesen lemeríteni a telefont, de ha játékokkal, videózással izzasztottuk meg, akkor is kicsivel több mint egy napra elegendő szufla volt benne. Emiatt szerencsére a töltőt sem kell mindenhová magunkkal vinni – de ha mégis útközben jönne ránk a szükség, azzal sem lenne semmi gond, a készülékhez ugyanis 18W-os gyorstöltőt ad az Asus. Nem a legerősebbet a piacon, de egy 5000 mAh-s akkumulátornál tűzoltásnak éppen elegendő.

A mobilon az Android 9 fut, amelyet az Asus saját ZenUI 6-os verziójával jelenít meg a felhasználóknak. Az eredmény egy letisztult operációs rendszer, talán csak az alkalmazások böngészésekor éreztük azt, hogy kicsit túlzsúfolt a mobil.

A legfőbb látványosság

A készülék igazi attrakciója a kamerája, amely a Sony 48 megapixeles, f/1.79 rekeszértékkel bíró szenzorából (IMX586) és egy 13 megapixeles nagylátószögű egységből áll. Mindez nemcsak a nagy felbontású fotók elkészítésére elegendő, de 60 képkocka/másodperc sebességgel rögzíthetünk vele 4K-s felbontású videókat is. A videózáshoz jár az optikai képstabilizálás is, ami nagyon szép, sima felvételt tesz lehetővé.

A megbízható tesztjeiről híres DxOMark 98 pontra értékelte a kamerarendszert, amivel elmarad ugyan a versenytársaktól – a csúcstartó jelenleg a Huawei P30 Pro a maga 112 pontjával –, ahhoz viszont már elég, hogy a piacon kapható legjobb szelfikamerás mobilt váljon a ZenFone 6-ból.

A készüléken ugyanis a szelfikamera maga a hátlapi kamera.

Ezt egy ügyes trükkel oldották meg a fejlesztők: a kamera menüjében az előlapi kamera gombjára nyomva a két optikát felénk fordítja a mechanika.

Talán a legötletesebb megoldás, amelyet eddig láttunk a piacon, és kétségtelenül működik is a dolog. Ezt látva pedig tényleg azt mondhatjuk, hogy az Asusnak egyszerre sikerült megugrania az erős kamera és a teljes kijelzős képernyő iránti “elvárást is”.

A mechanika ugyanakkor nemcsak az ismerősök előtti villantásra jó, gyakorlati haszna is van a dolognak. Ilyen például az objektumkövetés: ha a készüléknek megmutatjuk, hogy mit szeretnénk felvenni, akkor a kifordulós megoldásnak köszönhetően az optika is a téma után “megy”. Persze csak egy darabig, amíg ki nem hajlik teljesen, de már ez is bőven több, mint amire a “fix kamerás” konkurencia képes.

De

Bár az Asus szemmel láthatólag tényleg igyekezett mindent elkövetni annak érdekében, hogy egy erős versenyképes mobilt tegyenek le az asztalra, a készülék használata során a klasszikus mondás jutott az eszünkbe:

a kevesebb néha több.

A megoldás, hogy szembe forduljon a kamera, igazán egyedivé teszi a készüléket, a fejlesztők pedig a védelmére is gondoltak: ha 120 centiméternél alacsonyabbról ejtjük le a telefont, azonnal “becsukódik” az optika. Ez azonban a tapasztalatunk szerint bár működött, nem mindig történt meg teljesen. Sőt, olyan is előfordult, hogy a szerkezet magától elkezdett “lötyögni”, mintha nem zárt volna rendesen a mechanika.

Időnként eláll a készülék síkjától az optika. © Pavló Péter

A különleges megoldás miatt már eleve van egy félelem az emberben, hogy az asztalra letéve karcolódhat az optika, vagy esetleg beleakad valamibe, és ezen egyáltalán nem segít, hogy nem mindig működik tökéletesen a ki/beforgatás. Ha van dolog, amit senki sem szeretne az okostelefonjával átélni, az az, hogy tönkremegy a kamerája. A ZenFone 6 esetében ráadásul ez hatványozottan igaz, hiszen ha megtörténik a baj, azzal egyszerre veszítjük el a telefon összes kameráját.

A fenti probléma a szoftveres működésben is kiütközött. Amikor ugyanis a mozgáskövető funkció után 4K-s felvételt szerettünk volna készíteni, a telefon látszólag nem tudta eldönteni, hogy milyen tájolással használjuk a készüléket. Az eredmény ez lett:

Mivel az előlapon nincs kamera, így azt nagyrészt a kijelző foglalja el. Ám amíg ez látványra jól néz ki, praktikusnak már kevésbé neveznénk. A telefonáláshoz használt hangszóró ugyanis annyira kicsi lett, hogy néha csak nehezen lehet hallani a vonal másik végén lévő embert, főleg akkor, ha nem egy csendes, zárt helyen vagyunk, hanem valamilyen tömegközlekedési eszközön. (Ezt egyébként az apró szenzorszigetet használó Huaweinek sem sikerült igazán jól megoldania a P30 Próban.) Még szerencse, hogy az Asus fülhallgatót is csomagol a mobilhoz, telefonáláshoz ugyanis a harmadik próbálkozás után szinte már csak azt használtuk.

Éppen ezért talán érdemes lett volna a kiforduló kamera helyett az előlapra tenni az optikát. Ez úgy adna nagyobb biztonságérzetet/kényelmet a használatához, hogy közben az árán valószínűleg nem változtatott volna (hiszen kell ugyan előlapi kamera is, de a kifordító mechanika megspórolható). Persze akkor meg jóval kevésbé tűnne ki a sorból a mobil.

Összegezve

+: hosszú üzemidő, jól teljesítő képstabilizátor, erős hardver, gyors ujjlenyomat-azonosítás, remek ár-érték arány, nincs szenzorsziget. –: kényelmetlenül nagy kijelző, problémás kamerarendszer, nincs szenzorsziget.

Azt nem lehet elvitatni az Asustól, hogy rengeteg munkát öltek a mobilba, és hogy nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy egy igazán élhető alternatívát kínáljanak a versenytársaknak. Hogy a fent felsorolt kisebb-nagyobb hibák kit mennyire zavarnak a hétköznapokban, az persze relatív, de mindezt érdemes végiggodolni még azelőtt, hogy megvásárolja valaki a készüléket.

Ami viszont pozitívum: a tesztünk során a mobil egyszer sem csuklott meg, az erőforrás nagyon jól optimalizálva dolgozott benne, és melegedni is csupán egyszer kezdett a készülék: akkor, amikor nagyon elmerültünk a játékban. De ez sem volt vészes, így attól sem kell tartani, hogy használat közben eldobnánk a telefont.

Az árak tekintetében a 6 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel szerelt készüléket 159 990 forintért vehetjük meg az Asus webshopjában, míg a csúcsmodellt jelentő, 8 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel szerelt változatért 207 990 forintot kell fizetnünk. Az általunk tesztelt, 6 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel érkezett változat 189 990 forintot kóstál.

