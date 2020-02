A Microsoft 2019 elején kezdte el tesztelni a kombinált Office appot, és novemberben közzé is tette a nyilvános előnézetet. Az akkor még bétaállapotban lévő alkalmazást nem sokkal később kivették a Google Play áruházból, most viszont vége a tesztelési fázisnak. Akár az androidos programot, akár az iPhone-os appot bárki bátran letöltheti. A Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint and More elnevezésű szoftver egyetlen okostelefon-alkalmazásban tartalmazza a Word, az Excel és a PowerPoint szoftvert, szemben a korábban elérhető, különálló Office-alkalmazásokkal.

© Phandroid

Az új Office alkalmazás lehetővé teszi a OneDrive fájlok közötti böngészést, és bármilyen Word, PowerPoint vagy Excel dokumentum szerkesztését külön eszközök megnyitása nélkül. Egyszerűen lehet dokumentumokat szerkeszteni, és egy adott dokumentumon egyszerre akár több felhasználó is dolgozhat. Hasznos szolgáltatás, hogy a Word-, és Excel- és a PowerPoint-fájlok tartalma pdf-be konvertálható, és ugyanezt akár egy fotóval is megtehetjük.

Az appba integrált Office-Lens funkciókkal automatikusan lehet létrehozni rajztáblák és dokumentumok javított digitális képeit. Még egy QR-kód olvasó is van az appban, arra az esetre, ha bármilyen okból szükség lenne ilyenre.

Az Office app ingyenes, és a letöltése után azonnal használatba vehető. A OneDrive-hoz vagy a SharePointhoz használt Microsoft-fiókkal bejelentkezve, illetve egy külső felhőtárhely-szolgáltatóhoz kapcsolódva elérhetők és a felhőbe menthetők a dokumentumok. Ha egy Office 365-előfizetéshez csatlakoztatott személyes, munkahelyi vagy iskolai Microsoft-fiókkal jelentkezik be valaki, akkor elérheti az alkalmazás prémium funkcióit is.

Tabletre egyelőre nem tölthető le az app, és éppen ezzel kapcsolatban fordult az Android Police a Microsofthoz. Azt is megkérdezték, hogy megszűnnek-e valamikor a különálló Office alkalmazások, miután egy újabb appban egybegyúrták őket. A vállalat egyelőre sem a tabletes támogatással, sem a másik kérdéssel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

