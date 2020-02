Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól működnek az irodalom szintjén, de igazi életterük a mozivászon lett. Kulturális emlékezetünkből pedig kitörölhetetlenné váltak az Alien-filmek, a Mátrix, a Jurassic Park vagy éppen a 2001: Űrodüsszeia szimfóniája. A hvg.hu 10 részes videoesszé-sorozatában ötperces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból – Lichter Péter filmesztéta ezúttal a sci-fik univerzumába kalauzol el minket. ","shortLead":"A filmtörténet legmonumentálisabb képeit adták nekünk a tudományos fantasztikus alkotások, amelyek ugyan nagyon jól...","id":"20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab539dbf-3949-40ab-a26c-87683f0222b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888961f5-e208-45a8-b6bb-79b6ec9a0169","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Ez_a_jovo_mar_a_multunk__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 20. 19:45","title":"Ez a jövő már a múltunk – Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban. Megérkezett a következő témakör, a feltételes szabadságra bocsátás.","shortLead":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban...","id":"20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496bd317-e0e0-4bfa-97ba-4e2c9312774a","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány arról is kérdez, hogy szabadulhassanak-e kedvezménnyel az erőszakos bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsan kell cselekedni, vagy a koronavírus nyer.","shortLead":"Gyorsan kell cselekedni, vagy a koronavírus nyer.","id":"20200221_WHO_fogy_az_ido_a_nemzetkozi_jarvany_megakadalyozasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca454d67-2757-473e-9317-3d8dc7d24320","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_WHO_fogy_az_ido_a_nemzetkozi_jarvany_megakadalyozasara","timestamp":"2020. február. 21. 18:44","title":"WHO: fogy az idő a nemzetközi járvány megakadályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple okosóráján.","shortLead":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple...","id":"20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8def09cc-b98e-4cc0-a149-7c51f0e67068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","timestamp":"2020. február. 21. 14:33","title":"Már telefon sem kell, ha zenét hallgatna az Apple Watchon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz Bernadett szerint majdnem halálra verte őt.","shortLead":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz...","id":"20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac17951-e071-402e-8f80-5d0b8f93eff5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Orosz Bernadett szerint támadója nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz mindenki, akit az állam ügyészsége bűnösnek minősít. Volt már ilyen. Vélemény.","shortLead":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz...","id":"20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a94544-7516-420e-8bb7-adb3c04d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Révész: A nagy magyar bűnözőszaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de1fda-8643-4d6f-99eb-6f273695e90a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Annak ellenére, hogy a gyermekvállalás magánügy, mindig van egy családtag, kolléga vagy éppen közszereplő, aki a nőnél sokkal jobban tudja, mikor kellene már elgondolkodnia rajta. A KV Társulat, az E-Mancik Színházi Manufaktúra és a MASZK Egyesület (Szeged) arra vállalkozott, hogy körüljárja, mit jelent ma Magyarországon szülni vagy nem szülni. Kritika a Lenni vagy nem című előadásról.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a gyermekvállalás magánügy, mindig van egy családtag, kolléga vagy éppen közszereplő, aki a nőnél...","id":"20200220_Kell_az_a_krva_gyerek_hogy_lassak_normalis_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09de1fda-8643-4d6f-99eb-6f273695e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169b5aa3-7869-4ecb-96f7-7fbf7a6f504a","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Kell_az_a_krva_gyerek_hogy_lassak_normalis_vagyok","timestamp":"2020. február. 20. 17:30","title":"„Kell az a k*rva gyerek, hogy lássák, normális vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök sokkal több pénzt akar a közös kasszában látni. ","id":"20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b08e1-474e-431d-bb0c-d224f9dfe7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_unios_koltsegvetes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. február. 21. 16:45","title":"Merész számot mondott be az uniós költségvetésről szóló vitában Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]