[{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus. Infografikánkon országonként nézheti végig, mikor és hol azonosították a vírus jelenlétét. Azt is követheti, hogyan növekedett napról napra a fertőződések és a halálesetek száma, és hogy melyik korosztályok a leginkább veszélyeztetettek.","shortLead":"Alig több mint két hónap alatt 50 országban terjedt el a kínai Vuhanból a COVID-19 névre keresztelt új koronavírus...","id":"20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8c0db6-343e-4ef6-8d28-e69d0342ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_vuhani_koronavirus_COVID19_terkep_infografika","timestamp":"2020. február. 27. 17:10","title":"50 ország, 80 ezer fertőzött: interaktív térképre vittük a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","shortLead":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","id":"20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edefb28-55ff-4ffe-b213-dda1982036c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","timestamp":"2020. február. 28. 13:49","title":"Parányi, nagyon olcsó elektromos autóval hódítana a Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","shortLead":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","id":"20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa4d2f-4a9a-41f4-a7db-65607aafb0f8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","timestamp":"2020. február. 27. 17:06","title":"Még több mint egy hétig zárva lesz az egri uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész írásbeli válaszából kiderül, hogy Kaleta Gábor büntetőeljárása során \"személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alkalmazása nem történt\".","shortLead":"A legfőbb ügyész írásbeli válaszából kiderül, hogy Kaleta Gábor büntetőeljárása során \"személyi szabadságot korlátozó...","id":"20200227_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyermekpornografia_vadai_agnes_polt_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e9ab08-549f-4e5c-91dd-07a3380e6aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyermekpornografia_vadai_agnes_polt_peter","timestamp":"2020. február. 27. 11:04","title":"Szabadon utazhat a gyermekpornográfia miatt megvádolt volt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","shortLead":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","id":"20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264fc97-4a88-49d3-8729-295b5d21110b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","timestamp":"2020. február. 28. 08:03","title":"Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett a vírustesztjének.","shortLead":"A határon lett rosszul egy férfi, aki Azerbajdzsánon keresztül igyekezett haza Iránból. Pozitív eredménye lett...","id":"20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6be56-c707-49dc-853b-767fce4e6f39","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_Gruziaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 20:55","title":"Már Grúziában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]