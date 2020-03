Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"Weyer Balázs","category":"360","description":"A járvány megérkezett Magyarországra. Ilyen helyzetekben márpedig a kormány és a sajtó egymásra van utalva – mondja Weyer Balázs, a Főszerkesztők Fórumának vezetője. Az Origo volt főszerkesztője a HVG kérdésére megfogalmazta ajánlásait a szerkesztőségek számára. Weyer szerint a szabályok nem változnak vírus idején sem, de sokkal fontosabb lett azok betartása. El is magyarázta, miért.","shortLead":"A járvány megérkezett Magyarországra. Ilyen helyzetekben márpedig a kormány és a sajtó egymásra van utalva – mondja...","id":"202010_az_informacio_ellenorzese_asajto_kezmosasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb902e57-ab60-4e9f-b81f-578503a77bc6","keywords":null,"link":"/360/202010_az_informacio_ellenorzese_asajto_kezmosasa","timestamp":"2020. március. 07. 12:15","title":"Járvány idején az információ ellenőrzése a sajtó kézmosása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b988a2b4-5175-4891-8db2-b51cc11f7d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dóra Béla kiesése miatt felfordul a tavaszi műsor.","shortLead":"Dóra Béla kiesése miatt felfordul a tavaszi műsor.","id":"20200307_Muteni_kell_az_Orkeny_Szinhaz_legtobbet_jatszo_muveszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b988a2b4-5175-4891-8db2-b51cc11f7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a14224-3392-4258-9b1a-b066374ac29c","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_Muteni_kell_az_Orkeny_Szinhaz_legtobbet_jatszo_muveszet","timestamp":"2020. március. 07. 07:30","title":"Műteni kell az Örkény Színház legtöbbet játszó művészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf6c05e-d996-4ad3-b5a4-960d8ba2b76b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arena4-en lesz látható az NHL, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság és a francia kézilabda-bajnokság is.","shortLead":"Az Arena4-en lesz látható az NHL, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság és a francia kézilabda-bajnokság is.","id":"20200306_Uj_sportcsatorna_indul_ismet_kepernyon_az_NHL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf6c05e-d996-4ad3-b5a4-960d8ba2b76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafae4ba-ff10-4b39-a78a-a758cce3bf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Uj_sportcsatorna_indul_ismet_kepernyon_az_NHL","timestamp":"2020. március. 06. 18:26","title":"Új sportcsatorna indul, ismét képernyőn az NHL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","shortLead":"Zoli jött, hódított, majd vitte az özvegy szívét.","id":"20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f5aae-d993-4ace-9238-1a835439fba0","keywords":null,"link":"/elet/20200306_vajna_timea_zoli_szerelem","timestamp":"2020. március. 06. 10:04","title":"Vajna Tímea napról napra szerelmesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi pénzt kérnek el, mint a nagy riválisok a csúcskészülékeiért. Teszten a Mi Note 10 és a Redmi Note 8T.","shortLead":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi...","id":"20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a0643-9edf-4bcd-9a7a-0794331724ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","timestamp":"2020. március. 07. 20:00","title":"108 megapixeles telefon féláron: íme, a Xiaomi drágább verzióban is olcsóbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja lezárni történetének leghosszabb háborúját az USA Afganisztánban. A kabuli kormány úgy érzi, magára hagyták, de Donald Trump az elnökválasztás előtt külpolitikai sikert akar.","shortLead":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja...","id":"202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8e0ce-1252-4ffb-84d6-7c4ee11e01fe","keywords":null,"link":"/360/202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Afganisztán, ahol a Szovjetunió után az USA sem tudott háborút nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998555bf-e275-48b8-9f69-ef3127707343","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vízművek lezárja ivóvízbázisainak védőterületét és felfüggesztik a belépési engedélyek kiadását.","shortLead":"A vízművek lezárja ivóvízbázisainak védőterületét és felfüggesztik a belépési engedélyek kiadását.","id":"20200306_A_Fovarosi_Vizmuvek_eletbe_leptette_a_rendkivuli_helyzetekre_kidolgozott_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=998555bf-e275-48b8-9f69-ef3127707343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baccf3f-f8d8-4d5a-a7f3-740ade922a94","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_Fovarosi_Vizmuvek_eletbe_leptette_a_rendkivuli_helyzetekre_kidolgozott_tervet","timestamp":"2020. március. 06. 20:46","title":"A Fővárosi Vízművek életbe léptette a rendkívüli helyzetekre kidolgozott tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]