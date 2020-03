Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","shortLead":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","id":"20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f424c60-37a7-4d5a-9d2d-414371db6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 16. 09:03","title":"Koronavírus ellen: ingyenes telefonfertőtlenítő szolgáltatást vezethet be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: járvány, kampó, rémhír, WC-papír, színház.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0823fe6-1e3a-4b61-96bc-3056ead54771","keywords":null,"link":"/360/20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. március. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos kézmosásról, megúszásról, Miatyánkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz méreteket. Sebastian Kurz kancellár azt kérte: öt embernél több ne tartózkodjon egy helyen.","shortLead":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz...","id":"20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc5b492-098a-4426-aad6-507638e1f95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 11:51","title":"Osztrák kancellár: maradjanak otthon, ne higgyenek a bagatellizálóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai visszalépésnek köszönhető, amivel összpontosították számára a mérsékeltek szavazatait a balszárnyat képviselő Bernie Sandersszel szemben. Az egyik, saját esélyeit önként feladó aspiráns Pete Buttigieg, aki máris történelmet írt azzal, hogy meleg politikusként komoly pályázónak bizonyult.","shortLead":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai...","id":"202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1cba3c-e376-4af0-9146-96439f9202f7","keywords":null,"link":"/360/202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","timestamp":"2020. március. 15. 08:30","title":"A vallásos, veterán és meleg politikus, akinek az amerikaiak sem tudják kimondani a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a824c8e-c8e7-46b2-a74a-d15a9a103e7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon maradt a forradalom.","shortLead":"Otthon maradt a forradalom.","id":"20200315_Ennyi_lett_az_unnepsegbol_a_Muzeumnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a824c8e-c8e7-46b2-a74a-d15a9a103e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e5a23-8958-4f8a-ad43-cfebf2a8c8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ennyi_lett_az_unnepsegbol_a_Muzeumnal","timestamp":"2020. március. 15. 15:09","title":"Ennyi lett az ünnepségből a Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]