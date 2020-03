Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt csökkenő repülőgépforgalom.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt...","id":"20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5d4d3-4fd3-405d-94b9-68658f1d6b17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 08:47","title":"Gondok lehetnek az időjárás-előrejelzésekkel a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük. A járvány miatt most sokaknál időszerű lett a kérdés – a tudnivalókat az Adózóna foglalta össze.","shortLead":"Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi...","id":"20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e66ff-758e-4d47-8276-bcbeaef539f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_adobevallas_ingazo_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 15:31","title":"Az adóbevallásnál érheti meglepetés a külföldre ingázókat, ha Magyarországon mennek home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít, eszközökkel is beszáll.","shortLead":"A globális vészhelyzetben több technológiai vállalat is felajánlásokat tett. Az Apple nemcsak készpénzzel segít...","id":"20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16df90a-1afd-4a3f-ad50-42e81a39846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e11b9-d9b9-4e50-8166-66daae35728c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_apple_n95_maszkok_korhazaknak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:03","title":"Több millió maszkot oszt ki az Apple amerikai és európai kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","shortLead":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","id":"20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2140d62-35ee-4784-9ae7-aed7d481bed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 26. 05:15","title":"Egy nap alatt 231-en haltak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban. A színész-rendezővel készült portréinterjúnkat most annak apropóján olvashatják újra, hogy kinevezték a Vígszínház élére.","shortLead":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2020. március. 24. 18:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]