Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.","shortLead":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet –...","id":"20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb3c8d-260f-4aed-9ab8-57717ef5c010","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","timestamp":"2019. július. 09. 17:33","title":"Kimutatták a tudósok, milyen veszélyt jelent a gyerekekre a zikavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190709_Eleg_durvan_fest_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ce5876-ce03-4d36-9aba-56bb9e27091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Eleg_durvan_fest_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro","timestamp":"2019. július. 09. 20:32","title":"Elég durván fest a Dózsa György úti metrólejáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás létesül a házban. A beruházók régi ismerősök a belvárosi ingatlanügyekből.","shortLead":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás...","id":"20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c7f7e-b406-4458-a509-32004dbabd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","timestamp":"2019. július. 10. 17:10","title":"A tetőtér beépítése nem ráépítés, ezért lehet hat új lakást építeni a Vörösmarty térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","shortLead":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","id":"20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e0bc9-5b05-4aa5-8795-279d4e4cc260","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","timestamp":"2019. július. 09. 17:36","title":"Kitiltották a Parlamentből az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","shortLead":"Máris megy a huzavona a görög gazdaság körül.","id":"20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d866b-5b6b-4163-bb61-b5f27eff72e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f3353-5390-4a2a-a44d-74084a35febb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Europai_hidegzuhanyt_kapott_a_frissen_megvalasztott_gorog_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 09. 17:45","title":"Európai hidegzuhany a frissen megválasztott görög miniszterelnökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre.","shortLead":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő...","id":"20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a67eee-f5bb-4098-8309-4ca1380f3d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","timestamp":"2019. július. 09. 14:07","title":"Áder Magyarországra hívta Szlovákia liberális államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]