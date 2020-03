Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","shortLead":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","id":"20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7020d-0376-4293-bac7-a8ec0face171","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 25. 19:20","title":"Angela Merkel második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, de sokan nem tartják be a szabályait.","shortLead":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd12b0-107c-4cb9-a6f3-f6c299b1c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","timestamp":"2020. március. 26. 11:45","title":"Romániában 906 fertőzöttről és 17 elhunytról tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint az a küldetésük, hogy valóra váltsák a sportolók álmát, és \"gyönyörű kirakós\" lesz a tokiói olimpia megszervezése.","shortLead":"A NOB elnöke szerint az a küldetésük, hogy valóra váltsák a sportolók álmát, és \"gyönyörű kirakós\" lesz a tokiói...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_nob_thomas_bach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b7a535-3041-4aa1-ba99-2d4bc70e6cc3","keywords":null,"link":"/sport/20200325_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_nob_thomas_bach","timestamp":"2020. március. 25. 20:54","title":"Nem biztos, hogy a jövő nyárig kell várni az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig a Fekete Madonna csodatévő képe előtt imádkozott a járványveszély miatt.","shortLead":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig...","id":"20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfc5462-1241-42b5-bc63-8cdabf9ecf98","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 27. 12:27","title":"Már ezreket fertőzött meg a koronavírus Csehországban és Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra szánt készlet okozhat. ","shortLead":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra...","id":"20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcca307-4cc3-41a3-b61a-51077ef79e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Nincs élelmiszer-tartaléka Magyarországnak, de baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt. A vírus ugyanakkor hivatalosan még csak egy áldozatot követelt.","shortLead":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt...","id":"20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64eb006-8a08-43eb-aedd-12c31b05cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:24","title":"Kijárási tilalom van Dél-Afrikában, úgyhogy zsúfolt buszokon indultak vidékre a tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített most egy kínai férfi saját gyermekének a koronavírus miatt.","shortLead":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített...","id":"20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e4763-5686-4403-9381-4e826a41cda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 18:03","title":"Szürreális “páncélt” épített egy kínai férfi, hogy megvédje gyermekét a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]