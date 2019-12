Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360...","id":"20191216_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51adffa6-64f9-4731-a4f2-4df36939b4b8","keywords":null,"link":"/360/20191216_Radar360","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Radar360: Mácsai már hisz a színházi szakma összefogásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2019. december. 18. 07:30","title":"A megfelelő szemüvegvásárlás legfontosabb kritériumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért közlekedésbiztonsági kampányt indított.","shortLead":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót...","id":"20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8bc1ea-48c2-4ede-8e7f-acad9080fa5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","timestamp":"2019. december. 17. 14:28","title":"Ne forduljon meg az autópályán! – könyörög a közútkezelő az új kampányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5215448a-46f3-4618-a84f-d4d8f514cf75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútor után a lapra szerelt autószállításé a jövő?","shortLead":"Bútor után a lapra szerelt autószállításé a jövő?","id":"20191217_Lapjara_forditva_fert_csak_be_a_BMW_a_furgonba__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5215448a-46f3-4618-a84f-d4d8f514cf75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268d0a0-7038-4944-bcfd-cedeaa991a7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Lapjara_forditva_fert_csak_be_a_BMW_a_furgonba__video","timestamp":"2019. december. 18. 04:08","title":"Lapjára fordítva fért csak be a BMW a furgonba - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d7f6b8-423e-4de0-a36d-a16796b4084d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyet egyelőre segítségnyújtás elmulasztásaként kezelik.","shortLead":"Az ügyet egyelőre segítségnyújtás elmulasztásaként kezelik.","id":"20191218_drog_herbal_eltunt_ferfi_diler_elasott_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d7f6b8-423e-4de0-a36d-a16796b4084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569ad218-671c-4b4d-a2b9-f56e5d2b7a72","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_drog_herbal_eltunt_ferfi_diler_elasott_holttest","timestamp":"2019. december. 18. 14:54","title":"Meghalt a neki eladott drogtól a nagykátai férfi, a díler elásta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","id":"20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e5ca89-7585-474b-9331-07955faf6eba","keywords":null,"link":"/elet/20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","timestamp":"2019. december. 17. 16:10","title":"Még leírni is bizsergető: lett egy teljesen vállalható és cuki kabalaállatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]