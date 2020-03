Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt. A vírus ugyanakkor hivatalosan még csak egy áldozatot követelt.","shortLead":"A karantént megsértő betegeket gyilkossági kísérlettel vádolják meg, a korlátozásoknak a hadsereg szerez érvényt...","id":"20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69cd9a8a-01b0-4906-9cdd-b1287c659bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64eb006-8a08-43eb-aedd-12c31b05cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_delafrika_kijarasi_tilalom_ezer_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:24","title":"Kijárási tilalom van Dél-Afrikában, úgyhogy zsúfolt buszokon indultak vidékre a tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon. Ami most van, az szükséges rossz, lassítanunk kell, ha az emberiség fel akar gyógyulni – véli a színésznő.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen...","id":"20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02648947-d331-47ee-8fa4-072327b95cae","keywords":null,"link":"/360/20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 26. 18:35","title":"Oroszlán Szonja a Home Office-ban: \"Ez a csúcspontja annak, ami felé egyenesen haladt az emberiség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","shortLead":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","id":"20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6775c704-ade8-435e-8050-d5011652b362","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","timestamp":"2020. március. 27. 12:36","title":"Bordélyházba telepítenék a prágai hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat kizsigerelve próbálják túlélni a válságot.","shortLead":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat...","id":"20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0410d-42cb-40bd-927c-22f9f82ca846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:53","title":"„Rabszolgatörvény a négyzeten” – Felháborodtak a szakszervezetek azon, amilyen válságkezelést a gyárosok kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","shortLead":"Az alkotást Gerry Hofstetter svájci fényművész készítette.","id":"20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f19e1f-0974-4b90-9305-c54182b875b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26126a28-81a0-4a9b-951d-23f93bbee8f8","keywords":null,"link":"/elet/20200327_svajc_hegy_maradj_otthon_fenymuvesz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 11:36","title":"Svájcban egy hegyre írták fel azt, hogy \"maradj otthon\" – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","id":"20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1031c1-614c-47d8-a76a-a84a75f7eacc","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","timestamp":"2020. március. 27. 07:35","title":"Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]