“Magyarország jómódú nemzet, de sok családnak továbbra is napi küzdelmei vannak. Szeretném őket támogatni” – ezzel a felütéssel indít az az internetes átverés, amely egy fiatalon milliomossá vált magyar üzletasszony (majdnem) feltétel nélküli adakozásáról szól. A "hírben" minden benne van: a magyaroknak nincs elég pénze, holott nagyon sokat dolgoznak, ezért aztán mindannyian jobb életet érdemelnének, évenkénti nyaralással.

Az érzelmek felkorbácsolása után a szög is kibújik a zsákjából. A kamuhírben emlegetett “magyar milliomos”, Juhász Eszter mindenkinek 200 eurós bónuszt ad, ha kipróbálják internetes sikerjátékát. Ehhez, biztos, ami biztos, minden érdeklődőt egy minimális összeg befizetésére bátorítanak, azzal ugyanis nagyobb valószínűséggel lehet magasabb nyereményhez jutni – a felhívás átverős része viszont pontosan ez, a (be)fizetés.

Vigyázat: átverés!

Hogy a történet kerek legyen, az átverés kitalálói az üzletasszony által dúsgazdaggá tett magyarokról is beszámolnak. Egy Virág István nevű férfi például annyira jól járt, hogy, írják róla, másnap fel is mondott a munkahelyén. A hatás érdekében fotók is szerepelnek a cikkben, jellemzően jól öltözött férfiakról, a háttérben általában drága kocsikkal vagy magángéppel. Ezt a kamuhír terjesztői szerint mind Juhász asszonynak köszönhetik, pontosabban a játéknak, amelyet – némi anyagi ráfordítással – kipróbáltak.

Az átverés azért is különös, mert a megszokott minőséghez képest kimondottan igényes módon van összerakva: a szövegben nincsenek elütések, sem érthetetlen szavak. Minden ugyanúgy néz ki, mintha egy rendes cikket látna az ember, azzal a különbséggel, hogy angol nyelvű oldalon terjesztik. A többi bejegyzés már nem is magyarul íródott.

Azt nem tudni, hány ember sikerült megvezetni ezzel a trükkel, de a Facebookon szponzorált(!) tartalomként terjedő szövegre cikkünk írásakor már közel 1500-an reagáltak. A megosztók száma 300-hoz közelített, ami szintén nem jó. Ez is azt jelzi, hogy sokan vannak, akik elhiszik a leírtakat, mi több, ismerőseiknek is megmutatják. Csak az a gond, hogy ezzel őket is veszélybe sodorják.

