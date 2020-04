Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.

A Samsung évek óta kétféle lapkakészletet használ okostelefonjaiba, az Egyesült Államokban, Dél-Koreában és Kínában Qualcomm (Snapdragon) chipseteket, míg mindenütt máshol saját gyártású Exynos chipeket. Úgy tűnik, ez a „megkülönböztetés” nem mindenkinek tetszik, többen is állítják, hogy a két lapkakészlet között különbségek vannak, méghozzá a Snapdragon-áramkörök javára. Olyannyira bosszantotta ez a felhasználókat, hogy még petíciót is indítottak, felszólítva a Samsungot, „hagyja abba az alacsonyabb rendű Exynos-telefonok értékesítését”. A Samsung-rajongók közül jó páran becsapva érzik magukat, hogy ugyanolyan összeget fizetnek egy „alacsonyabb kategóriájú” termékért, csak azért, mert egy adott piacon élnek.

Mindez már a Samsungnak is sok volt, és a napokban közleményt adott ki, amelyben tisztázza, hogy mindkét típusú processzor ugyanazon szigorú tesztelési folyamaton megy át annak érdekében, hogy az okostelefon teljes életciklusa során optimális teljesítményt nyújtson. A vállalat szerint mindkét lapkakészlet ugyanolyan teljesítményű.

Ezzel szemben tény – emeli ki a SamMobile – , hogy a Snapdragon chip már néhány éve is hatékonyabb volt, mint az Exynos. Ez volt a helyzet a Galaxy S8-nál (Exynos 8895 vs. Snapdragon 835), és a Galaxy S10-nél is egygenerációs különbség volt a Snapdragon 855 és a Exynos 9820 között – az előbbit már 7 nm-es technológiával gyártották, az Exynost még 8 nm-essel. Mára nincs ilyen gyártásbeli különbség, azonban a rossz érzés (jogosan) megmaradt a felhasználókban, különös tekintettel arra, hogy igen drága telefonokról van szó.

A Samsung nyilvánvalóan nem ért egyet a független publikációk által alkalmazott tesztelési módszerekkel, amikor fenntartja, hogy mindkét chipset ugyanolyan teljesítményt nyújt, de nem csak ez az oka annak, hogy fennen hangoztatja is ezt. A Samsung jelentős pénzeket fektetett az Exynos-programba, így balgaság lenne azt feltételezni, hogy ezt most le fogja állítani. A megoldás csakis az lehet, hogy valóban olyan teljesítményt érjenek el az Exynos chipek is, mint ellenlábasaik. Egyelőre viszont – tetszik, nem tetszik a Samsungnak – nem ez a helyzet.

© Anandtech

A SamMobile az Anandtech méréseit említi: a munkatársak tesztelték a Galaxy S20 sorozat exynosos és snapdragonos változatait, és az eredmények azt mutatták, hogy az Exynos 990 nem olyan jó, mint a Snapdragon 865.

