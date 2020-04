Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szóvivője szerint a brit miniszterelnöknek különösen jó a kedve.","shortLead":"Szóvivője szerint a brit miniszterelnöknek különösen jó a kedve.","id":"20200409_boris_johnson_intenziv_osztaly_korhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ded1f9b-3cf7-4a81-b77d-64e6b1e2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1eae67-b902-408f-be54-17edfb7bad47","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_boris_johnson_intenziv_osztaly_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 20:43","title":"Kikerült az intenzív osztályról Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","shortLead":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","id":"20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8e876-eb5b-4891-9910-b0ff8afe63e3","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","timestamp":"2020. április. 10. 07:49","title":"Ne is próbáljon Nagykovácsiba menni húsvétkor, ha nem ott él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571cb54a-4f2a-4ddb-826e-469e4ebdd9e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó a szinte lehetetlent mutatja: az Apple igencsak zárt rendszerébe hatol be a Microsoft operációs rendszere: Windows 10 fut egy iPhone X-en.","shortLead":"Az alábbi videó a szinte lehetetlent mutatja: az Apple igencsak zárt rendszerébe hatol be a Microsoft operációs...","id":"20200409_utm_virtualisgep_szoftver_windows_fut_iphoneon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=571cb54a-4f2a-4ddb-826e-469e4ebdd9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f4ce83-af01-4622-a4da-c7dadf88f16b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_utm_virtualisgep_szoftver_windows_fut_iphoneon","timestamp":"2020. április. 09. 08:33","title":"Jól látja: Windows 10 fut az iPhone X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","shortLead":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","id":"20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e8ef8-2260-4c16-8140-0ea416076d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","timestamp":"2020. április. 10. 16:54","title":"Nem lehet nem észrevenni: 3D-zebrát készítettek Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha eddig nem fordítva lett volna, most előrébb lennénk. Vélemény. ","shortLead":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha...","id":"202015_az_uj_felvilagosodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af8e6bc-378e-4c7f-9cb2-3dff445dce47","keywords":null,"link":"/360/202015_az_uj_felvilagosodas","timestamp":"2020. április. 09. 13:00","title":"Tóta W.: Az új felvilágosodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Szombaton van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő, a koronavírus azonban visszaküldte a rajtvonalra. Némi önsajnálat után Orbán Viktor megtalálta a módját, hogy ezt a versenyt is ő nyerje: kiéhezteti, kiiktatja és még le is terheli megmaradt politikai ellenfeleit. Politikájának első vesztese a jogállam.","shortLead":"Szombaton van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő...","id":"202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a47a0f7-cd96-4bd3-bf25-87d4f2a0e823","keywords":null,"link":"/360/202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Orbán átgondolta, mit tett 2008-ban, és mindazt megtiltotta az ellenzékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint a Földé. Viszont a Földdel ellentétben ezektől a Naprendszer külső területén lévő planétáktól túlságosan is távol van a Nap ahhoz, hogy ilyen magas hőmérsékleteket okozzon. A jelenség régóta foglalkoztatja a bolygókutatókat.","shortLead":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint...","id":"20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814b208-5963-45fa-a69c-30c74685d76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","timestamp":"2020. április. 10. 11:03","title":"Megfejtették, mi az a nagy forróság a Szaturnuszon fönt, miközben lent hideg van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]