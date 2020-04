Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint a járvány több hiányosságra is rávilágított. ","shortLead":"Az államfő szerint a járvány több hiányosságra is rávilágított. ","id":"20200413_Macron_majus_11ig_meghosszabbitotta_a_kijarasi_korlatozasokat_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841bde8-2d97-43a3-a2f3-50b6cc3e4998","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Macron_majus_11ig_meghosszabbitotta_a_kijarasi_korlatozasokat_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 13. 21:06","title":"Macron május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en.","shortLead":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes...","id":"20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5097ae8-d50b-4970-b079-de13e4108e34","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 11:32","title":"Húsvét: ittas sofőrök miatt aggódik a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én döntöttek erről. ","shortLead":"Április 10-én döntöttek erről. ","id":"20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafa1e6-70b3-401f-b0f8-912d12218550","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 20:55","title":"Reagált a kórház: Csak az otthon ápolható betegeket küldik haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába egy 2,3 tonnás hegyomlás, mégis úgy gyorsul, mint egy M4 kupé – kipróbáltuk.","shortLead":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába...","id":"20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf01e345-bebd-46d9-ae9f-ecf1d33b9827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","timestamp":"2020. április. 13. 16:00","title":"Fény az éjszakában: világító hűtőráccsal és 530 lóerővel teszteltük az új BMW X6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő...","id":"20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e614e-d085-4352-bf2e-c1d325a97593","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","timestamp":"2020. április. 12. 19:28","title":"Karenténban az egyetlen francia nukleáris repülőgép-hordozó személyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se az ellenzék. Viszont ez olyan helyzet, amilyennel a NER-nek még sosem kellett megküzdenie – állítja a HVG360-nak adott interjúban Lakner Zoltán. A politológussal elemeztük a kormánynak az önkormányzatokat célzó oldalvágásait, 2008 és 2020 válságait, illetve az akkori és a mostani Orbán Viktor válaszait, a Fidesz szavazóinak lehetséges reakcióit, és a hatalmi kommunikációt, ami a jól bevált recept szerint működik, csak éppen egy vírussal szemben még nem tesztelték.","shortLead":"A válságkezelés mára Orbán Viktor egyszemélyes akciófilmje lett, ahol nincs már a színen se a parlament, se...","id":"20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ff6814-35d2-46f6-a79b-9aff2cc6f72f","keywords":null,"link":"/360/20200414_Lakner_Orban_felhatalmazasi_torveny_jarvany_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. április. 14. 06:30","title":"Lakner Zoltán: Most először látjuk Orbánt valódi válságkezelő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","shortLead":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","id":"20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a15f092-0339-40ca-b7f8-1e398b37d264","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","timestamp":"2020. április. 14. 05:19","title":"Már 23 ezer amerikai halt bele a koronavírus-járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]