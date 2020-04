Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék premierje is jóval később lesz, mint eredetileg tervezte azt a Microsoft.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék...","id":"20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd57d636-4a00-421d-b749-9c88228187fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 17:03","title":"Késve jöhet az új Windows 10X, mert a Microsoftot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","shortLead":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","id":"20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd58f32-1678-4f25-a300-03c1a35b17ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. április. 13. 12:39","title":"Spanyolországban enyhítenek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet mondott, így érvényben maradt a hétfői határidő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet...","id":"20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8203cf9f-db92-43d0-8d51-8906f15df5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. április. 12. 14:58","title":"Az izraeli elnök nem engedélyezte a koalíciós tárgyalások meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség okozta halálesetek száma 117-el 4474-re nőtt.","shortLead":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség...","id":"20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3641aff-4e88-45d5-b187-348ccdb55e0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","timestamp":"2020. április. 12. 16:17","title":"A hivatalos adatok szerint javult a helyzet Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]