[{"available":true,"c_guid":"35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és mérlegelik a különböző opciókat. Minél nagyobb a tétje egy döntésnek, annál többféle módon próbáljuk felállítani az előnyök és hátrányok ijesztően összetett mátrixát. Van-e nagyobb téttel bíró döntés a szakmai életünkben, mint a karrierváltás?","shortLead":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és...","id":"20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81c9283-b46f-45db-aa4d-6ea35b12d7aa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","timestamp":"2020. április. 14. 13:30","title":"Sokaknak aktuális – hogyan tervezzük meg a karrierváltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken a kulturális és művészeti élet szereplői olvasnak fel számukra fontos Esterházy-szövegrészleteket.","shortLead":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken...","id":"202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114e6bfe-d622-464d-a42f-ca5eaec0715a","keywords":null,"link":"/360/202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","timestamp":"2020. április. 13. 14:30","title":"Esterházy-örökség: szállóigévé vált mondataival emlékeznek a magyar irodalom \"iránytűjére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan az első olyan hely, ahol országos szinten döntöttek a letiltásról.","shortLead":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan...","id":"20200414_tajvan_zoom_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a65ec-805e-4a93-a657-6c8a99ba4e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_tajvan_zoom_tiltas","timestamp":"2020. április. 14. 11:03","title":"Az egész országban betiltotta a Zoom használatát Tajvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor. Koncertjét az interneten közvetítették.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor...","id":"20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fabb55-6f3d-469b-9e54-8fb77d8398fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Lemaradt Andrea Bocelli különleges koncertjéről? Hallgassa meg itt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiérdemelte a koronavírus-járvány kezelésével az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dicséretét Vietnam. A Kínával határos országban néhány száz regisztrált fertőzött van, és hétfőig egyetlen halálesetet sem jelentettek. \r

","shortLead":"Kiérdemelte a koronavírus-járvány kezelésével az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dicséretét Vietnam. A Kínával...","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_vietnam_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd3bf0-eb14-4a38-b70f-5df1ed43e5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_vietnam_who","timestamp":"2020. április. 13. 10:35","title":"A WHO szerint Vietnamban valamit jól csináltak: hivatalosan senki sem halt bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200414_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e0b80c-ab25-4e9d-a78c-4c1437a6f738","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 14. 06:57","title":"Újabb 13 beteg halt bele a koronavírus-járványba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja kiszolgálni, 300 embernek adva mukát.","shortLead":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja...","id":"20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183251b-f80a-45af-8e43-dfdcb2fb52dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","timestamp":"2020. április. 14. 10:21","title":"Ecseren épít új logisztikai központot a Jysk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]