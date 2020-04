Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel.","shortLead":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium...","id":"20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d5f6e-be86-4ff5-b40a-004422a1f71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","timestamp":"2020. április. 20. 12:30","title":"Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint veszélyhelyzet alatt is fontos az emberi méltóság megőrzése, de az operatív törzs parancsait végre kell hajtani.","shortLead":"A volt miniszter szerint veszélyhelyzet alatt is fontos az emberi méltóság megőrzése, de az operatív törzs parancsait...","id":"20200420_balog_zoltan_cserhati_peter_oori_korhazigazgato_kasler_miklos_veszelyhelyzet_operatv_torzd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5fd16-ddf9-42b0-8276-fcafb18c5237","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_balog_zoltan_cserhati_peter_oori_korhazigazgato_kasler_miklos_veszelyhelyzet_operatv_torzd","timestamp":"2020. április. 20. 10:46","title":"Balog Zoltán másodszor is kiállt a Kásler által kirúgott kórházigazgató mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A napi szűrések számát 100 ezerre akarják emelni.","shortLead":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma...","id":"20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429f4dc-3d91-4b33-91ad-6e8c8956a673","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 19. 18:01","title":"Jelentősen csökkent a napi halálozási szám Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon tanulnának, ahol a kabinet szeretné. Közben – kerül, amibe kerül – gőzerővel folyik az állami egyetemek felemás magánosítása. \r

\r

","shortLead":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon...","id":"202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109197b4-751a-4396-8f2a-0f5083dd3030","keywords":null,"link":"/360/202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","timestamp":"2020. április. 19. 08:15","title":"A Fidesz oktatási szakpolitikusa mintha észre sem venné, hogy lassan elfogynak a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","shortLead":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","id":"20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72dc22-4218-44c4-805b-335909add5a9","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","timestamp":"2020. április. 19. 12:40","title":"Visszatérnek a budapesti művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","shortLead":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","id":"20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e8d7a8-f883-472e-a5fc-1b346a2713ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","timestamp":"2020. április. 20. 07:59","title":"Már 267 forint 90 fillérért is tankolható itthon 1 liter benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]