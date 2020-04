Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is elérhetik. Azonban ez utóbbihoz határidőt szabott meg a Microsoft.","shortLead":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is...","id":"20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48040d-a5c8-46a0-8c6d-6bef973c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","timestamp":"2020. április. 22. 13:03","title":"Windows 7 van a gépemen, meddig használhatom a Microsoft új böngészőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","shortLead":"Az érintett április 5-én volt utoljára dolgozni a közmédia Kunigunda útjai székházában.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7599bd-5a95-4dd7-9926-ede810bf9a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 22. 07:38","title":"Koronavírusos a MTVA egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","shortLead":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","id":"20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a0be48-892c-4dfb-9d67-e95a61b6ca7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"Kedden újraindul a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","shortLead":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","id":"20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1bd0e0-8e1c-4536-b24e-67c3ef4ee662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 21. 21:23","title":"Hamarosan Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki a koronavírus elleni vakcinát. Közben az ország elindult az utóbbi hetekben bevezetett korlátozások óvatos enyhítésének az útján.","shortLead":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki...","id":"20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef528-d5f2-4bfe-bf30-e21215dcbe28","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 22. 16:15","title":"Klinikai teszt, segítség és óvatos enyhítés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A Budapest Honvéd focicsapatnak hamarosan elkészül az új otthona, a beruházásra most több mint egymilliárd forint többlettámogatást adott a kormány.","shortLead":"A Budapest Honvéd focicsapatnak hamarosan elkészül az új otthona, a beruházásra most több mint egymilliárd forint...","id":"20200422_1_milliard_pluszt_adott_a_kormany_az_uj_Bozsik_Stadionra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41160b2f-aaf3-4659-9e2b-dbaac08da8a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_1_milliard_pluszt_adott_a_kormany_az_uj_Bozsik_Stadionra","timestamp":"2020. április. 22. 09:50","title":"1 milliárd pluszt adott a kormány az új Bozsik Stadionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért néhol megerősödhet.","shortLead":"A szél azért néhol megerősödhet.","id":"20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd5f42f-d3ff-47c7-a28d-7dedc692d7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","timestamp":"2020. április. 22. 05:06","title":"Marad a nyugodt, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]