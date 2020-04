Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új típusú koronavírus okozta betegségben szenved.\r

","shortLead":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új...","id":"20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb2dcab-9e9b-4cfe-a092-8b39b96e4215","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","timestamp":"2020. április. 05. 22:54","title":"Kórházba vitték a vírusfertőzött Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40382-06ac-4179-abe4-3ae9143c054a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. április. 06. 09:45","title":"Túlóráztatás és akár 500 ezres bírság: új rendeleteket adtak ki a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerencsére már jól van. ","shortLead":"Szerencsére már jól van. ","id":"20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290f634-c9a3-430f-969b-c648cc8f543e","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Elkapta a koronavírust John Taylor, a Duran Duran basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel segítsenek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal szemben.","shortLead":"Összesen 813 fejlesztő jelentkezett a Hack the Crisis nevű hackhaton magyarországi eseményére, hogy ötleteikkel...","id":"20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b35e838-0198-45d0-afc4-c149876d02a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d28e9b1-fe3c-4569-a5e4-7d97bbffc45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_hackathon_programozas_fejlesztes","timestamp":"2020. április. 06. 16:33","title":"48 óra alatt hackelték meg a koronavírus-krízist a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","shortLead":"Az üzletekben és nagyobb forgalmú, zárt helyeken is kötelezővé tették a maszk viselését Siófokon.","id":"20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0150-d502-446e-9c0a-f33a9fee9c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9659b477-1c9f-4678-833b-01ab7df6cefc","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Siofokon_kotelezo_a_maszk","timestamp":"2020. április. 05. 20:03","title":"Ötvenezerre is büntethetik, ha maszk nélkül vásárol Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5580b7e-a882-429c-b518-9f6e36f4dc7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, átgondolja eddigi stratégiáját az LG, és könnyen lehet, hogy a jövőben már nem lesznek G sorozatú okostelefonok.","shortLead":"Úgy tűnik, átgondolja eddigi stratégiáját az LG, és könnyen lehet, hogy a jövőben már nem lesznek G sorozatú...","id":"20200405_lg_g_sorozat_helyett_olcso_5g_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5580b7e-a882-429c-b518-9f6e36f4dc7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05988f7e-a803-4aa4-bdbd-694f6e620db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200405_lg_g_sorozat_helyett_olcso_5g_telefonok","timestamp":"2020. április. 05. 08:03","title":"Megöli az LG a G sorozatot? Olcsó 5G-s mobilok jöhetnek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar turista miatt, aki miután Phuket szigetén a motorbalesete után kórházba került, nem említette meg, hogy fertőzött területről érkezett – írja a Bangkok Post nyomán a 444.hu.","shortLead":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar...","id":"20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532d337-03fe-4164-aa54-94a6b458c764","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","timestamp":"2020. április. 06. 16:48","title":"112 thai orvos és ápoló került karanténba a balesetező magyar motoros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]