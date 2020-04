A koronavírus-járvány miatt nagyon sokan kényszerültek otthoni munkavégzésre, amelynek a Zoomnál örülhetnek a legjobban. A(z önkéntes) karantén alatt nagyon sokan használták, ám a szolgáltatás nemcsak emiatt lett népszerű. Míg 2019 decemberében mintegy 10 millió naponta aktív felhasználót tudtak magukénak, idén márciusban már 200 millió fő vett részt a különböző hívásokban. A megnövekedett felhasználói bázis rávilágított arra is, hogy meglehetősen sok a rendszerben a biztonsági rés, ami miatt nemrég több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra.

A fejlesztők megígérték, hogy 90 napra leállítják az új funkciók fejlesztését, hogy csak a hibák elhárításán dolgozzanak, és a jelek szerint ennek már meg is van az első eredménye. A cég szerdán elérhetővé tette a Zoom 5.0-s frissítést, ami számos kiskaput bezár, hogy a felhasználók (adatai) nagyobb biztonságban legyenek.

© Zoom

Az egyik ilyen újdonság, hogy tettek egy gombot a Zoomba, amely segítségével egyetlen kattintással lezárhatjuk a konferenciahívásokat, eltávolíthatjuk a nem kívánt résztvevőket, valamint korlátozhatjuk a képernyő megosztását és a csevegést az eseményeken. Emellett alapértelmezetté vált a váróteremként ismert funkció is, így a felhasználók most már addig nem léphetnek be a konferenciahívásba, amíg be nem engedik őket oda.

A fenti megoldásokkal egyértelműen azokat a trollokat akarják visszaszorítani, akik kéretlenül csatlakoznak egy-egy csoporthoz, hogy obszcén vagy épp rasszista megjegyzéseikkel bomlasszák a közösséget.

A fejlesztők bejelentése szerint a beszélgetések is erősebb titkosítást kaptak. Ugyan ez továbbra sem jelent végpontok közti titkosítást, de az eredetinél már nagyobb védelmet jelent a hallgatózók ellen. Az üzleti felhasználók még azt is megnézhetik, hogy mely adatközponton megy át a hívás. Ez főleg azért szerencsés, mert az utóbbi időben felmerült, hogy a beszélgetések kínai szervereken futnak át.

