[{"available":true,"c_guid":"a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Negyedikként Varga Mihály, a KÉSZ-csoport alapítója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692fa48-18d7-43a1-a513-d3835d94b093","keywords":null,"link":"/360/20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. április. 25. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A profi boksz korábbi nehézsúlyú világbajnoka azért akar megint bokszolni, hogy pénzt keressen hajléktalanok és kábítószerfüggők számára.\r

\r

","shortLead":"A profi boksz korábbi nehézsúlyú világbajnoka azért akar megint bokszolni, hogy pénzt keressen hajléktalanok és...","id":"20200425_Tyson_megint_bokszolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a852a189-fbce-4fdc-b139-ddfc443172e6","keywords":null,"link":"/sport/20200425_Tyson_megint_bokszolna","timestamp":"2020. április. 25. 15:35","title":"Tyson megint bokszolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit pár nappal azelőtt vittek be a tatabányai kórházba, mielőtt kiderült, hogy ott 21 dolgozó, és kilenc beteg is megfertőződött, az egyik orvos lélegeztető gépen van. A beteg lánya szerint, az édesapja is ott kaphatta el a vírust, de senki nem kért bocsánatot.","shortLead":"Egy idős férfit pár nappal azelőtt vittek be a tatabányai kórházba, mielőtt kiderült, hogy ott 21 dolgozó, és kilenc...","id":"20200425_Elhunyt_egy_idos_ferfi_koronavirusban_aki_a_tatabanyai_korhazban_kaphatta_el_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faa3cb8-6652-4592-8134-9a4002356110","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Elhunyt_egy_idos_ferfi_koronavirusban_aki_a_tatabanyai_korhazban_kaphatta_el_a_virust","timestamp":"2020. április. 25. 13:18","title":"Elhunyt egy idős férfi koronavírusban, aki a tatabányai kórházban kaphatta el a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél azért nem erősebb.","shortLead":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél...","id":"20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f3a55-88d8-4d28-b05b-2ef7a2fad327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","timestamp":"2020. április. 25. 08:03","title":"Erős az új kicsi, olcsó iPhone, és nem hiszi, mennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gilisztákkal több tonna élelmiszerhulladékot etetnek meg, hogy a bomlásból eredő metán ne kerüljön a légkörbe, majd állateledel készül belőlük.","shortLead":"A gilisztákkal több tonna élelmiszerhulladékot etetnek meg, hogy a bomlásból eredő metán ne kerüljön a légkörbe, majd...","id":"20200424_DelAfrikaban_kukacok_millioi_lassitjak_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1db7a0-abef-4b7a-9685-05166ea15907","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_DelAfrikaban_kukacok_millioi_lassitjak_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 25. 09:40","title":"Dél-Afrikában kukacok milliói lassítják a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú megmentésére irányuló kutatási programot.","shortLead":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú...","id":"20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c8bf6-9ff6-464d-8c78-e9fff1df8e22","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","timestamp":"2020. április. 26. 14:39","title":"Felfüggesztették a kihalás szélén álló orrszarvúalfaj megmentésének programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35d5fbd-61d9-4574-a0cd-a6f479d7f5c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","timestamp":"2020. április. 25. 06:41","title":"Az M3-as BMW-k Szent Grálja: eladó egy 30 éves M3 Sport Evolution","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak intézmények, amelyeknek a vezetői üdvözölték a szerintük rugalmasabb működést lehetővé tevő változtatást.","shortLead":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak...","id":"202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f86338-9217-49be-bb24-3e0e45a3089f","keywords":null,"link":"/360/202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","timestamp":"2020. április. 26. 08:15","title":"Időzített bomba lehet a kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]