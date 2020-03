Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc3c5efe-c131-460a-b661-9204089a797e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelölt tranzitútvonalakon lehet velük találkozni.","shortLead":"A kijelölt tranzitútvonalakon lehet velük találkozni.","id":"20200318_Uj_kozlekedesi_tablat_is_hozott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c5efe-c131-460a-b661-9204089a797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb8000-04d4-4655-a731-e251c2809420","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Uj_kozlekedesi_tablat_is_hozott_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:38","title":"Új közlekedési táblát is hozott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","shortLead":"Több országban bezárnak az iskolák, és jelentősen korlátozzák a határforgalmat.","id":"20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee55438-d4f2-4d1b-ac48-430b301cca00","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Uj_korlatozo_intezkedeseket_vezettek_be_egy_azsiai_orszagokban_es_Ausztraliaban","timestamp":"2020. március. 17. 20:38","title":"Új korlátozó intézkedéseket vezettek be egyes ázsiai országokban és Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök a jövő hétre.","shortLead":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök...","id":"20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ead3d-3085-489e-9251-c26864bdf2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:41","title":"Nyoma sincs a koronavírus miatti válságnak a jövő heti parlamenti napirendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját, mely végül most debütált teljes pompájában.","shortLead":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját...","id":"20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22096638-fdff-497b-834d-5469e1ced20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","timestamp":"2020. március. 19. 09:21","title":"Itt a teljesen új Kia Sorento, hibrid és dízel változatban, 7 üléssel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f716a175-444c-465f-a278-73592484d770","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában súlyos szabadságkorlátozást jelent. Majtényi László a HVG-nek írt cikkében arra is figyelmeztet, hogy a legnagyobb veszély az információszabadságot fenyegeti.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert...","id":"202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f716a175-444c-465f-a278-73592484d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09833981-735d-4e75-b990-c9c96af59dfc","keywords":null,"link":"/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 19. 15:00","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk a mostani világjárványra. ","shortLead":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk...","id":"20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12659b-a0e5-46d7-a42c-bb33f93bef92","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","timestamp":"2020. március. 18. 11:59","title":"Ha Matthew McConaughey sem tudja elhitetni veled, hogy legyőzhető a vírus, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]