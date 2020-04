Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni védekezéshez nélkülözhetetlen arcmaszkok és gumikesztyűk egyre nagyobb számban hevernek az utcákon és mossák őket partra szemétként a tengerek. ","shortLead":"A ma megoldásai a holnap problémáivá válhatnak – figyelmeztetnek környezetvédők, akik szerint a koronavírus elleni...","id":"202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb36350-2497-4fa3-879c-3428f323aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be924851-adb8-4364-b986-7ddddb29c137","keywords":null,"link":"/360/202017__kesztyuk_es_maszkok__veszelyes_hulladek__plasztikreneszansz__a_cel_szemetesiti_azeszkozt","timestamp":"2020. április. 26. 15:30","title":"Baj lehet a használt maszkokból és kesztyűkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek...","id":"20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b60633f-3071-4ae0-bb7d-e0ecb4bd5ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 12:35","title":"Olasz miniszterelnök: nem húzhatjuk tovább, be kell indítani a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket - közölte helyszíni riportjában az NBC televízió.","shortLead":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután...","id":"20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9d8f9-7bc7-4102-8d1e-68fcb2a01692","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","timestamp":"2020. április. 26. 12:20","title":"24-en meghaltak egy New York-i idősotthonban, miután lábadozó betegeket fogadtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést, ráadásul úgy gondolja, ennek egészségügyileg sincs értelme.","shortLead":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést...","id":"20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc36318-0538-4106-96e5-8d58c2cbfafc","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","timestamp":"2020. április. 26. 18:36","title":"\"Hülye ötlet\" – A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","shortLead":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","id":"20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee51b6-e600-4bc4-acfa-b6683337a1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","timestamp":"2020. április. 26. 06:41","title":"Kevés menőbb lakóautó létezik, mint ez a 63 évesen vadonatúj UAZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is beszélhettek. Hogy ez volt-e a rendőrségi intézkedés oka, az nem bizonyított.","shortLead":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is...","id":"20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0493-3f35-4ebb-aecf-bb111e8b5284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","timestamp":"2020. április. 27. 11:33","title":"Kínában letartóztatták a Huawei öt ex-alkalmazottját, miután a cég ügyeiről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak a tömegközlekedésre - állítja az állam fővárosi fejlesztéseit koordináló BFK vezérigazgatója. Intézkedéseket kell hozni, hogy az autós forgalom ne szökjön az egekbe, hisz \"az emberek az egyéni közlekedés felé fognak elmozdulni\", a munkával kapcsolatos szokások pedig gyökeresen átalakulnak - véli Vitézy.","shortLead":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak...","id":"20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d76f1-d162-405e-b272-f20d640ad1ef","keywords":null,"link":"/360/20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 26. 18:40","title":"Vitézy Dávid a Home office-ban: \"Négyzetméterek milliói fognak átvándorolni irodából lakássá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]