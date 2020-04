Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","shortLead":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","id":"20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b30ba2-7933-4e5b-b614-b8b4ae9d6e39","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 07:12","title":"WHO: A nem koronavírusos betegek is bajban lehetnek, annyira leterhelt az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca57769-1f32-46f7-a49a-7c51f930c1c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A friss húsárut kínáló piacokon élő állatokat – és kéz alatt vadállatokat – is árulnak, utóbbiakat belföldön tilos eladni, de exportjukat a kínai állam még támogatja is.","shortLead":"A friss húsárut kínáló piacokon élő állatokat – és kéz alatt vadállatokat – is árulnak, utóbbiakat belföldön tilos...","id":"202017__kinai_huspiacok__vadallatkereskedelem__europai_atjarohaz__a_vadon_szava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca57769-1f32-46f7-a49a-7c51f930c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86a045-dd9d-4062-b8ee-dd8449933037","keywords":null,"link":"/360/202017__kinai_huspiacok__vadallatkereskedelem__europai_atjarohaz__a_vadon_szava","timestamp":"2020. április. 27. 17:15","title":"Újranyitnak a bezárt kínai piacok – ilyenről indult a koronavírus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","shortLead":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","id":"20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8336b63a-7801-4f73-b285-024a3a5a1f3a","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","timestamp":"2020. április. 28. 09:31","title":"Meztelen fotókkal tiltakoznak a német orvosok a védőfelszerelések hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 26 644-t. Az aktív fertőzöttek száma több napi csökkenés után ismét emelkedett.\r

","shortLead":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma...","id":"20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e832e-fdc1-4195-b1ce-bd133985b23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","timestamp":"2020. április. 26. 20:40","title":"Csökkent a halottak száma Olaszországban, emelkedett a fertőzötteké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek az ügyvédek.","shortLead":"Így emlékeztek az ügyvédek.","id":"20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1166c-8243-4d13-b509-da715d449586","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","timestamp":"2020. április. 27. 15:32","title":"Egy gyertya Nehéz-Posony Márton emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak maszkban lehet menni. A járvány halálos áldozatainak száma nyolccal emelkedett. Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fefb4-470e-4073-b167-d11027f5df73","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 27. 07:50","title":"Már 280 áldozata van a járványnak itthon, kötelező a maszk a budapesti tömegközlekedőknek – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a hétfői koronavírusos statisztikai adatokat.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a hétfői koronavírusos statisztikai adatokat.","id":"20200427_Olaszorszagban_2_ezer_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f458809-8152-47d0-827a-0fd90980cd21","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Olaszorszagban_2_ezer_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 27. 18:33","title":"Olaszországban 2 ezer alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]