"category":"gazdasag","description":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult a Brexit második menete.","shortLead":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult...","timestamp":"2020. február. 03. 14:18","title":"Már ki is derült, min fog összeveszni London és Brüsszel legközelebb" Történetének legrosszabb időszakát éli a csarnok, az őstermelők, a kereskedők és a vevők is elpártoltak. Megnéztük, miért.","shortLead":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen...","timestamp":"2020. február. 04. 12:20","title":"Drága és huzatos – bajban a Fény utcai piac" Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Terjed a koronavírus, késelés volt Londonban, a Kansas nyerte a Super Bowlt, jön a hideg. Ez a hvg360 reggeli...","timestamp":"2020. február. 03. 08:00","title":"Radar360: Karantén Pesten, hídomlás Piliscsabán" az.","timestamp":"2020. február. 04. 10:00","title":"Ez a Kisasszonyok nem lányregény, pláne így megcsavarva" és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak...","shortLead":"A betegségben elhunytak száma már meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak...","timestamp":"2020. február. 03. 05:17","title":"Egy nap alatt 56-an haltak meg a koronavírus-járványban" vándorolhatott néhány felhasználó videója.","shortLead":"A Google még novemberben vette észre a hibát, ami miatt illetéktelenekhez vándorolhatott néhány felhasználó videója.","timestamp":"2020. február. 04. 13:03","title":"Idegeneknek küldte el a Google a Fotókban tárolt személyes videókat" ","shortLead":"Óriási a drágulás.","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat" permetez...","shortLead":"A pekingi székhelyű ipari dróngyártó, a TTA ezer drónból álló flottája napi 1000 veszélyeztetett kínai falut permetez...","timestamp":"2020. február. 03. 16:03","title":"Már a drónokat is bevetették a koronavírus ellen Kínában"