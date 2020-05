Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat sem kell lemondani. Az amerikai demokrata politikus kapott is az alkalmon.","shortLead":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat...","id":"20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db99a79-0d18-4bb1-8d9c-9404ea155d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","timestamp":"2020. május. 11. 10:33","title":"Nagyot ment Alexandria Ocasio-Cortez: a legjobb karanténjátékban látogatta meg szimpatizánsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be az ismerősen is ismeretlen poéta „műhelyét” és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be...","id":"202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01230cd-2286-499e-8eef-20c74e53f031","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","timestamp":"2020. május. 10. 15:15","title":"Ady Endre testközelből - Feltárul a költő magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek eddig is sokat segítettek, most az idősek ellátásában, az ételkihordásban, illetve a maszkok kiosztásában lenne szükség újabb emberekre.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek...","id":"20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736ed7-14dc-4e1a-aca5-4b5624158d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 09. 20:16","title":"Önkénteseket keres a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","shortLead":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","id":"20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b7910-0a26-47c1-b67a-cac33e60ba5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","timestamp":"2020. május. 10. 15:21","title":"Conte: \"Az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és gyógyszer kiszállításában.","shortLead":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és...","id":"20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8806456e-e40c-43b2-9031-c3185ab33d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","timestamp":"2020. május. 10. 10:38","title":"Rászorulóknak segítenek a fővárosi kéményseprők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d36bb4-ffe9-41fe-85a1-c47fb460ae0a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a Galaxy S20+-nál jelentősen olcsóbb, de méret tekintetében nagyon hasonló Galaxy A51 és A71.","shortLead":"Ma már nem feltétlenül kell sokat fizetnünk, ha nagykijelzős okostelefont szeretnénk vásárolni. Megnéztük mit tud...","id":"20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d36bb4-ffe9-41fe-85a1-c47fb460ae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26925492-4c09-4aa4-8bbd-f793549fccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_samsung_galaxy_a51_a71_s20_teszt_velemeny","timestamp":"2020. május. 09. 20:00","title":"A csúcsmobilok harmadába kerülő nagykijelzős Samsungokat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többen közel jártak.","shortLead":"Többen közel jártak.","id":"20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d910390-6933-47ec-92da-a89ab6b6b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2020. május. 10. 16:40","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a hidegfront.","shortLead":"Lecsap a hidegfront.","id":"20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4473f0-9b38-4fa2-be18-1e9b80a89b40","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","timestamp":"2020. május. 10. 09:09","title":"Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]