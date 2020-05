Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai lélegeztetőgép-beszerzést a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletes szakmai kritikákra, és hogy miért egy otthoni használatra és egy beteg tartósabb ellátására tervezett eszközt választottak a klinikák intenzív osztályainak, továbbra sincs magyarázat. A részletes bírálatát korábban névvel is vállaló aneszteziológus már nem vállal(hat) további nyilatkozatokat. ","shortLead":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai...","id":"20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19f0c0-853b-40d7-8859-e3cbf0022d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","timestamp":"2020. május. 21. 13:59","title":"Gulyás is megvédte a lélegeztetőgép-beszerzést, de sok kérdésre még mindig nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","shortLead":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","id":"20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e0ca2-0643-4476-b728-4bd8f78bdb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","timestamp":"2020. május. 21. 07:37","title":"Egyszerre hét helyen csapott le a rendőrség és a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán nem is annyira rossz.","shortLead":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán...","id":"20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45855b-497f-4bc2-9edc-08732f22e25b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Amerikai stílusban is jópofa lenne a Fiat 500-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","shortLead":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","id":"20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982a181-1d78-4fdf-9e91-ba9160f1b6b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","timestamp":"2020. május. 22. 13:03","title":"Ezt a Samsung telefont James Bond is megirigyelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]