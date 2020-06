Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt a szerb szakember a Nemzeti Sportnak. A klub egyelőre nem adott ki közleményt.","shortLead":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt...","id":"20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02191789-b168-44ed-aa40-1ce6b5456ea9","keywords":null,"link":"/sport/20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","timestamp":"2020. június. 01. 16:29","title":"Sok volt a vereség – már nem Vignjevics az Újpest edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt megugrott a cég árbevétele, és szépen nőtt a dolgozók fizetése is.","shortLead":"Egy év alatt megugrott a cég árbevétele, és szépen nőtt a dolgozók fizetése is.","id":"20200602_market_arbevetel_osztalek_garancsi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d9651e-ff1c-426c-ba91-828283b3f451","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_market_arbevetel_osztalek_garancsi_istvan","timestamp":"2020. június. 02. 15:02","title":"Ötmilliárdos osztalékot hozott a sok nyertes közbeszerzés a Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási korlátozások utáni első utcai demonstráción. ","shortLead":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási...","id":"20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e42db-62e2-4891-baf7-4691cfe75d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 13:42","title":"Salvini: Tisztelet a magyar népnek és a kormánynak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy ezután gyakrabban hallunk majd Kína űrbéli felfedezéseiről. A hatalmas rádióteleszkópjukon már az utolsó simításokat végzik.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy ezután gyakrabban hallunk majd Kína űrbéli felfedezéseiről. A hatalmas rádióteleszkópjukon már...","id":"20200603_fast_kina_radioteleszkop_urteleszkop_radiotavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0b3ab3-8bba-4667-9b06-1af233edadab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f4c901-66a3-410c-8687-dc262cb7dac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_fast_kina_radioteleszkop_urteleszkop_radiotavcso","timestamp":"2020. június. 03. 08:03","title":"Kína beveti az 500 méter átmérőjű teleszkópját, hogy életjelet keressen a Földön kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kanada miniszterelnökét arról kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","shortLead":"Kanada miniszterelnökét arról kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","id":"20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e45424-7eef-4771-9f9f-9a03048a5a11","keywords":null,"link":"/elet/20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","timestamp":"2020. június. 03. 08:16","title":"Politikus talán még sosem gondolkodott olyan hosszan válaszon, mint Trudeau a Trumpról szólón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]