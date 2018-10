Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","shortLead":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","id":"20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d0768-fd1c-4498-b2dc-6da4513b2ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","timestamp":"2018. október. 11. 12:14","title":"Özönvízszerű felhőszakadás: még három embert keresnek Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven lenne dolgunk ezen kívül is. ","shortLead":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven...","id":"20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a4cd7-8788-4ec3-b463-584e7b25a6ce","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","timestamp":"2018. október. 11. 13:28","title":"Megmentené a bolygót? Egyen kevesebb húst!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","shortLead":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","id":"20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105e378-58ce-4528-94b4-7cb4a8987734","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","timestamp":"2018. október. 11. 07:18","title":"Emberéletet is követelt már a tomboló Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","shortLead":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","id":"20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76321cb8-42c9-47dc-930c-566cf5c14700","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","timestamp":"2018. október. 10. 16:11","title":"Riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár az űrutazás. Volt miből okulni, hiszen több száz elődjük áldozta életét azért, hogy az emberiség aránylag nyugodtan taxizhasson egy 300 kilométerrel a Föld körül keringő, focipálya méretű űrállomásra és vissza. Emlékezzünk meg róluk is.","shortLead":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár...","id":"20181011_urkatasztrofak_kronologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110fc02-2521-46e1-92b6-f543fa12e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_urkatasztrofak_kronologia","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"Nagy mázlija volt a Szojuz űrhajósainak, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a baleset - kronológia, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]