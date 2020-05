Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú távon nemcsak a fejlesztők, de a felhasználók is élvezhetik majd.","shortLead":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú...","id":"20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbc155b-b3fc-4100-84d9-317840bd7dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","timestamp":"2020. május. 28. 10:23","title":"Már letöltheti a Windows 10 legújabb frissítését, benne egy nagyon fontos újdonsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós tüntetésen.","shortLead":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós...","id":"20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2250a2-b8a5-47ac-9435-0e66adabf521","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","timestamp":"2020. május. 26. 13:05","title":"120 ezerre bírságoltak egy ellenzéki politikust a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","shortLead":"A tervezettnél gyorsabban lazíthatnak Budapesten.","id":"20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a394de-5c30-43ed-82fd-fabf52883c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccdad2c-46c6-47b7-966b-0ad4b8ad2dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Mar_szombattol_feloldhatjak_a_budapesti_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 26. 16:08","title":"Már szombattól feloldhatják a budapesti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első vállalat, amelyik kirukkol ezzel a megoldással.","shortLead":"A nagy okostelefon-gyártók gőzerővel dolgoznak a szelfikamera kijelző alá helyezésén. Úgy tűnik, a Huawei lehet az első...","id":"20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846c1f7b-198e-4cee-a901-c365ff877124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_huawei_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. május. 27. 11:38","title":"Kamera a képernyő alatt? A Huawei mutathatja be először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","shortLead":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","id":"20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bcfb24-1f08-4712-9445-e11cbe652799","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","timestamp":"2020. május. 27. 08:40","title":"„A saját melóval csak szarakszom, és fogyóban van a Xanaxom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","shortLead":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","id":"20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359370fe-e48c-4f90-bc68-d4a4eaf67647","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","timestamp":"2020. május. 27. 16:14","title":"Az ország újraindult, de hogyan induljon újra a család?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]