Lassan egy hete, hogy a Microsoft elérhetővé tette a May 2020 Update nevű Windows-frissítést, de sokan egyáltalán nem tudták még telepíteni, akkor sem, ha amúgy gyors és naprakész eszközzel rendelkeznek. Így járt a PC Gamer újságírója, illetve a videojátékos magazin szerkesztőségének néhány másik tagja is. Mint most kiderült, a rendszer esetükben blokkolta a fájlok letöltését, amely szándékosan alakult így: ott ugyanis, ahol a rendszer valamelyik (hardver)eleme nem kompatibilis a csomaggal, a fájlok egyszerűen nem töltődnek le, így megakadályozva az esetleges problémákat. (Mind tudjuk, előfordultak már ilyen bakik egy-egy funkciófrissítés érkezése után, sőt volt amikor a hibákat javító csomag is hibás volt.)

Mivel a Microsoft nem küld ki az egyes felhasználókra vonatkozó értesítőt, mindenki maga kell, hogy ellenőrizze, nála is ez okból nem települ-e a frissítés. Ezt a rendszeren belül a Windows Update oldalon, a Frissítések keresése paranccsal tudjuk megtenni. Ha erre rányomunk, a találati mezőben pedig egy figyelmeztetés bukkan fel, hogy az eszközünk nem kompatibilis a szoftverrel, akkor máris tudni fogjuk, miért nem települt még a frissítés a számítógépünkre. Mivel a probléma javításához más segítséget nem biztosít a Microsoft, az érintett felhasználók kizárólag egy dolgot tehetnek: várnak, míg hozzájuk is megérkezik a csomag.

A helyzetet nem könnyíti meg, hogy a Microsoft nem szolgál magyarázattal arról sem, pontosan mi okból nem telepíthető a májusi frissítés az egyes gépekre. A PC Gamer újságírója úgy vélekedett, nála talán a hangkártya és az alaplap lesz a ludas, ezek ugyanis több éves hardverek, amelyek valószínűleg nincsenek jó viszonyban a mostani update-tel. De persze ez is csak tipp.

