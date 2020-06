Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","shortLead":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","id":"20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5d8a31-20fb-4c52-a076-f9abe5cc1799","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","timestamp":"2020. június. 04. 20:06","title":"Hont: Napvégi gondolatok Trianon ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f33c1b-3364-4f22-a86f-8c47561e83bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világszerte népszerű pickup aktuális generációja 5 évvel a bemutatkozása után egy komolyabb ráncfelvarráson esett át.","shortLead":"A világszerte népszerű pickup aktuális generációja 5 évvel a bemutatkozása után egy komolyabb ráncfelvarráson esett át.","id":"20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f33c1b-3364-4f22-a86f-8c47561e83bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848d0c18-b6e7-44ab-b9f6-e2f597e12761","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_200_loeros_motort_kapott_a_megujult_toyota_hilux","timestamp":"2020. június. 04. 09:21","title":"200 lóerős motort kapott a megújult Toyota Hilux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi 129 milliós veszteség után tavaly már 21,5 millió forint profitot hozott Mészáros Lőrinc sportmárkája, a 2Rule.","shortLead":"Az egy évvel korábbi 129 milliós veszteség után tavaly már 21,5 millió forint profitot hozott Mészáros Lőrinc...","id":"20200605_2rule_nyereseg_meszaros_lorinc_sportmarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f523-c96b-4159-a3c3-e3ed70171243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_2rule_nyereseg_meszaros_lorinc_sportmarka","timestamp":"2020. június. 05. 18:37","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Mészáros Lőrinc nem tud tévedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","shortLead":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","id":"20200604_berlin_prostitucio_sarkad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb7952e-a6f7-4742-8840-ac8a3cea9116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_berlin_prostitucio_sarkad","timestamp":"2020. június. 04. 12:43","title":"Németországban kényszeríthetett prostitúcióra magyar lányokat egy sarkadi banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játékosok kiszaladtak a szurkolók közé, pedig nem lett volna szabad nekik.","shortLead":"A játékosok kiszaladtak a szurkolók közé, pedig nem lett volna szabad nekik.","id":"20200605_budapest_honved_mezokovesd_mlsz_birsag_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8afc47a-64fc-4eb3-8865-bea513c50836","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_budapest_honved_mezokovesd_mlsz_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 05. 17:48","title":"Milliós büntetést kapott a Honvéd és a Mezőkövesd a kupadöntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött biztonságiak költségeit. Ez lehet az utolsó itthoni per a lerombolt ökogazdaság és az állam között.","shortLead":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött...","id":"20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab117e8-6071-46b6-b24d-3c0ea6ee2728","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","timestamp":"2020. június. 05. 10:46","title":"Az utolsó perükben is nyerésre állnak a kishantosiak az állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Göncz Árpádné, vádat emeltek az afroamerikai férfit megölő rendőr társai ellen is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Göncz Árpádné, vádat emeltek az afroamerikai férfit megölő rendőr társai ellen is. A hvg360 reggeli...","id":"20200604_Radar360_Radikalis_valtoztatast_surget_Goodall","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad792b5-1a27-413c-be69-80d726336a45","keywords":null,"link":"/360/20200604_Radar360_Radikalis_valtoztatast_surget_Goodall","timestamp":"2020. június. 04. 08:00","title":"Radar360: Radikális változtatást sürget Goodall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy.","shortLead":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is...","id":"20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2aa7a-96ec-4674-81de-2b714b1019bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","timestamp":"2020. június. 03. 22:10","title":"Kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki nyithat kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]