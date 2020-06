Korábban még kiemelkedő évként prognosztizálták 2020-at a viselhető eszközök piaci térnyerését illetően, csak azután közbeszólt a senki által sem sejtett koronavírus-járvány, ami mindent felforgatott, beleértve ezt a szegmenst is.

Az okok amúgy igencsak maguktól értetődnek. Egy ilyen helyzetben az embereknek, akik sokat vannak otthon, kevésbé van szükségük mondjuk egy intelligens órára, és a fitneszfunkció sem túl releváns, ha be vannak zárva az edzőtermek (igaz, most már lazítás történt ebben is). Az is igaz, hogy sokan elkényelmesedtek a karanténban töltött hónapok alatt, és már csak ezért sincs szükségük egyfajta fitnesz-partnerre. Nincs szükség arra sem, hogy az okosóra jelezze a telefonhívást, hiszen a telefon ott van a home office-ban dolgozók asztalán.

A fülhallgatók valószínűleg kivételek lehetnek: a gyakori videokonferenciák révén megnövekedett az ázsiójuk. Itt tesszük hozzá: járványidőben az okosóráknak is nagy használt lehetne venni.

© Iberdrola

Az is sokat nyom a latba, hogy rengetegen maradtak állás nélkül, bizonytalan gazdasági helyezetben. Ilyenkor pedig nem fognak tulajdonképpen luxuscikknek számító viselhető eszközökre költeni. De még akit nem is érint meg így a járvány, az is inkább a takarékoskodást választja, látva, semmi sem biztos.

Az ABI Research technológiai tanácsadó cég számszerűsítette is a fentieket: míg korábban 28 százalékos növekedést prognosztizáltak ebben a szektorban az előző évhez képest, addigra most már csak 5 százalékot. Bár ez is növekedés, de csak igen csekély, különösen ha figyelembe vesszük, hogy 2018-ban 23 százalékos növekedést könyvelt el az iparág, az előrejelzett 17 százalék helyett. Az egyértelmű csökkenést némiképp ellensúlyozhatják az egészségüggyel kapcsolatos viselhető eszközök, például azok, amelyek segítenek a fertőzöttek nyomon követésében.

Összességében mégsem aggasztó a jövő. A koronavírus-járvány magasabb szintű egészségügyi tudatosságot hozott az egész világon. A fejlett egészségügyi megfigyelési funkciókkal ellátott viselhető eszközök – állítja az ABI Research – 2020 második felében kezdenek majd megjelenni, előkészítve az utat egy újabb fellendüléshez.

