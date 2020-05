Az okosórák gyártói évek óta küzdenek azért, hogy a felhasználók úgy igazán, szívükből megszeressék a kategóriát. Saját fogalmaik szerint sikertelenül: a vállalatok óriási reményekkel indultak a forgalmazásnak, azt gondolván, hogy meg lehet majd ismételni az okostelefonok elsöprő sikerét. Pedig a cégek tényleg mindent megpróbáltak, gyakran még 300 ezres telefon mellé is ingyen adták a 60-80 ezer forintos órákat, hátha beindul valami.

Végül nem indult be semmi. Illetve halad, halad az a menetelés, de olyan lassan, hogy időközben a gyártók jelentős része inkább kiszállt.

Az Apple kivételt jelent szinte az összes fenti megállapítás alól. Talán csak annyi igaz a vállalatra, hogy nagy reményekkel indított útjára saját óráját. Ingyen nem adja semmi mellé, de nincs is rá szüksége: az Apple Watch a kezdetektől sikeres modell. Az első kiadás megjelenése után rögtön a piac háromnegyedét hasította ki az Apple-modell előtt a Samsung által dominált piacból. Miután több vállalat is beszáll, a részesedés csökkent, de napjainkban is minden második eladott okosóra egy Apple Watch.

Tavaly ősz óta az 3. és 5. generációs modelleket árulja. Utóbbi természetesen okosabb, ám sajnálatos közös pontjuk volt néhány héttel ezelőttig, hogy hiába készít az Apple olyan verziót, amely önállóan – iPhone nélkül is – képes mobilhálózatok elérésére, a hazai felhasználók szolgáltatói támogatás hiányában ennek nem sok hasznát vehették. Az akarat és az operátori oldalról szükséges fejlesztés végül a Telekomnál találkozott elsőként, rögtön három havi ingyenes multiSIM-előfizetést biztosítva a náluk vásárlóknak. Merthogy a mobilnetes Apple Watch előnyeinek kihasználásához bizony ez is szükséges, külön híva díja van annak, hogy a telefonunkban lévő kártya "vonalát" használjuk még egy eszközök, jelen esetben óránkon is.

Az elmúlt hetekben teszteltük:

mire jó egy mobilnetes Apple Watch?

Egy teszt lényege a gyakorlati tapasztalatok felhalmozása, amelyből az elmúlt hetekben viszonylag szűk körben szerezhetett az ember: leginkább otthonában és az élelmiszerboltban.

Túlzás lenne azt állítani, hogy a négy fal között üléshez (és más, lakáson belül elvégezhető tennivalókhoz) elengedhetetlen egy okosóra. Lássuk be, aki idejét leginkább otthon tölti, annak valójában nem éri meg 155 ezer forintot sem befektetnie egy Apple Watch-ba, nemhogy 195 ezret annak mobilhálózatos kiadásába.

Akinél az almás termékportfólió órával gazdagítása “pszichológiai beruházás” megnevezéssel átmegy a családi kupaktanácson, az még mindig csak az alapmodellig jut el. A mostanában jellemzően nem túl merész fitneszcélok teljesülésének követésére, a zenehallgatás vezérlésére, a pulzus mérésére és a szabálytalan szívritmus megfigyelésére, az esésérzékelésre… szóval nagyjából mindenre elég az alapmodell.

A jóllét érzését magyarul beszélve növelő Mickey egér. Pszichológiai beruházás © hvg.hu

A mobilnetes (GPS + Cellular jelzésű) modell előnye ott mutatkozik meg, amikor mégiscsak ki kell mozdulni otthonról. Merthogy akinek ilyen funkcióval ellátott óra van a csuklóján, annak nem kell magával vinnie a telefonját. Ettől a koronavírus ugyan nem megy át az utca túloldalára, de járványhelyzetben vitathatatlan előny, ha úgy vihetjük magunkkal telefonunk legfontosabb funkcióit, hogy közben otthon hagyhatjuk a mobilt.

Telefonálhatunk, például, sms-einkre válaszolhatunk és e-mailezhetünk is. Vagy akár zenét is streamelhetünk. Létfontosságú funkciók? Egyik sem igazán. Főleg azt figyelembe véve, hogy ha egy iPhone van a zsebünkben, akkor ugyanerre képes egy 40 ezer forinttal olcsóbb Apple Watch is. Ám több évre veszi az órát, az már elgondolkodhat rajta: mennyit ér meg neki, hogy péntek esti buliba, vagy a szombat reggeltől vasárnap délutánig tartó kirándulásra is úgy tud elindulni, hogy a telefonja otthon maradhat, miközben a legfontosabb funkciók elérhetők a csuklójáról.

Az Apple Watch a telefonnál sokkal kényelmesebben használható fizetésre: társított bankkártya esetén elég csak kétszer megnyomni a jobb alsó gombot, és az órát a terminál közelébe emelni.

A funkciók zöme csak egy-egy apró kényelmesség, de járványhelyzetben még ezek is felértékelődnek. Közismert, hogy a naponta rengeteg alkalommal, mindenféle helyzetben nyomogatott-fogdosott telefonokon hemzsegnek a kórokozók. (Ahogy az is, hogy egyes kutatások szerint több található belőlük egy átlagos okostelefonon, mint egy vécéülőkén.) Most különösen nem lenne szerencsés, ha vírus tapadna meg a készülék felületén – például bolti fizetés alatt.

Persze a telefont is lehet fertőtleníteni, nem csak az órát.

De tapasztalatunk szerint jóval egyszerűbb a hazaérkezés utáni első kézmosás közben kezünk mellett az órát is alaposan lemosni, mint a telefont külön “tisztába tenni”. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbben tokban tartják mobiljukat, így azt először le kell venni, majd azt is minden szegletében kimosni, ráadásul valamelyik nem is igazán bírja a vizet. Satöbbi.

+: ízléses megjelenés, telefon nélkül használható telefonálásra, a diktálással hosszabb szövegek bevitelére is alkalmas. –: másfél naponta tölteni kell, drága.

Korábban megírtuk, miért lehet hasznos egy néhány tízezer forintért beszerezhető “butább” okosóra, amit leginkább az értesítések fogadására használunk. Az elmúlt hetekben gyűjtött tapasztalataink alapján abszolút lehet értelme a másik végletnek, egy mobilnetes csúcsmodellnek is. Hasonló funkcionalitást más gyártók is kínálnak, az Apple esetében a mobilnetes Apple Watch 5 negyvenezer forinttal kerül többe a csak wifis modellnél.

Az egyedüli szempont, ami megkönnyebbülést hozott a tesztkészülék visszaadása után: végre nem kell még egy eszköz töltöttségére figyelni. Önként vállalt házi karanténban még csak-csak menedzselhető a dolog, de már ott is zavaró apróság, ha egy laptop-táblagép-telefon-fülhallgató négyesre jön rá ötödikként egy óra – lényegében mindig éppen tölteni kell valamit. Íme két tanács, hogy tovább bírja egy feltöltéssel az Appe Watch.

A mindig bekapcsolt kijelzőnek semmi értelme. Az ötödik generáció egyik nagy előnyeként kommunikált “always on” funkció lényege, hogy az óra számlapja mindig aktív, csak amikor azt feltételezi az eszköz, hogy éppen nem nézzük, akkor letekeri a fényerőt. Ha ezt az opciót nem aktiváljuk, akkor az Apple Watch csak akkor mutatja meg számlapját, amikor a szoftver mozdulataink alapján arra következtet, hogy most éppen rá fogunk nézni. Tapasztalataink szerint ez utóbbi dolog annyira jól működik, hogy semmi értelme annak, hogy a “mindig bekapcsolva” funkció fogyassza az energiát – még akkor sem, ha ilyenkor nagyon keveset fogyaszt az óra.

Lefekvés előtt érdemes aktiválni a Színház módot. Ilyenkor nem csak az értesítések maradnak némák (kivéve az ébresztő riasztást), hanem a képernyő sem villan fel, akárhogy is mozgatjuk a csuklónkat. Bár ezt eredetileg arra találták ki, hogy egy sötét teremben, előadás közben ne zavarjuk meg senki élményét az Apple Watch felvillanásával, nagyon jó arra is, hogy az alvás közbeni mozdulataink ne ébresszék fel az órát.

A két tanács betartásával közepes használat mellett 36-40 órányi üzemidő hozható ki az órából. Ezek nélkül nagyjából 24-30 óránként szorul töltésre az Apple Watch.

A kiszivárgott hírek szerint az őszi iPhone-okkal együtt érkező Apple Watch Series 6 egyik újítása – az egészségügyi funkcionalitás bővítése mellett – éppen a nagyobb akkumulátor / hosszabb üzemidő lehet.

