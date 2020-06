Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","id":"20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7f099-32a7-4b8d-81fc-86b978d04d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 12. 08:37","title":"Elhunyt két beteg, 1051 aktív fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájött, hogy nem a média az ő igazi közege. ","shortLead":"Rájött, hogy nem a média az ő igazi közege. ","id":"20200611_Szulak_Andrea_visszavonul_a_televiziozastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e61cd1-e897-48da-84cb-e41695d69603","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Szulak_Andrea_visszavonul_a_televiziozastol","timestamp":"2020. június. 11. 10:42","title":"Szulák Andrea visszavonul a televíziózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","shortLead":"Eddig minden vírusteszt negatív lett a Westast autóipari vállalatnál.","id":"20200612_wescast_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb58e04-ad41-44a6-8958-602ea1226347","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_wescast_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:28","title":"Mindenkit tesztelnek a cégnél, ahol a koronavírus 37 éves áldozata dolgozott, 19-en karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem tudott arról, hogy a fényképe veszélyes az androidos telefonokra.","shortLead":"Gaurav Agrawal azután jelentkezett a BBC-nél, hogy a fotóját több híroldalon is viszontlátta. Mint kiderült, semmit sem...","id":"20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6df051-7cf4-40c4-a1ac-9b4e026e89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19990191-24b5-4fee-9a29-e4f1abe01b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gaurav_agrawal_androidos_telefon_hatterkep_letoltese_hiba","timestamp":"2020. június. 10. 18:03","title":"Megszólalt a fotós, akinek a fényképe kiütötte az androidos mobilok egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak, akik mégis vállalkoznak az útra, épp ez jelenti az előnyt. Ahol korábban nem lehetett meglenni a többi turistától, ott most nyugalom vár. De mik az árak, és melyek a szabályok? Mediterrán körképünk olasz állomása következik.","shortLead":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak...","id":"20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c71189-f088-4cb3-bc8d-dcc4b043d83e","keywords":null,"link":"/360/20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Olaszország üzeni: most csak a tiéd lehet Michelangelo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3987886b-c14e-46d4-99af-94ea1cfea417","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Második Szíriává válhat Líbia, amelynek sorsát egyre inkább a török–orosz rivalizálás alakítja. Ankara a Földközi-tengeren is növelné befolyását, a céljai között szerepel a mélyben rejtőző szénhidrogénkincs megszerzése.","shortLead":"Második Szíriává válhat Líbia, amelynek sorsát egyre inkább a török–orosz rivalizálás alakítja. Ankara...","id":"202024__fordulat_libiaban__szir_zsoldosok__torok_ambiciok__a_nagy_kekseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3987886b-c14e-46d4-99af-94ea1cfea417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fec943a-9bbd-480e-ba02-9e1bbd8ec74d","keywords":null,"link":"/360/202024__fordulat_libiaban__szir_zsoldosok__torok_ambiciok__a_nagy_kekseg","timestamp":"2020. június. 12. 15:00","title":"Líbia a törökök és az oroszok prédája lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","shortLead":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","id":"20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef453e-0604-4054-b5ed-02e2f49af22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","timestamp":"2020. június. 10. 18:19","title":"Járványhelyzetben is napi 695 millió forintot költött sportra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az azonosított papíralapú levelek feladása drágul, és emelkedik az ajánlott és tértivevényes szolgáltatás díja. Az elektronikusan feladott levelek és a hagyományos levelek feladása nem drágul.","shortLead":"Az azonosított papíralapú levelek feladása drágul, és emelkedik az ajánlott és tértivevényes szolgáltatás díja...","id":"20200612_magyar_posta_aremeles_level_kuldemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60973898-b0b0-462a-b0f2-6498657fe523","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_magyar_posta_aremeles_level_kuldemeny","timestamp":"2020. június. 12. 16:17","title":"A posta újabb áremeléseket jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]