[{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","shortLead":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","id":"20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b2c57e-5300-4aea-84a3-c138ec8a4b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","timestamp":"2020. június. 16. 10:09","title":"Megszólalt a villámárvízben elhunyt nő párja: Esélyünk sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","shortLead":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","id":"20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04108f94-6cdb-4411-8bbf-4858e7720a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 09:22","title":"A lakásépítési kedv fittyet hány a koronavírus-járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer, a dexametazon – tették közhírré brit kutatók.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer...","id":"20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060cf16-a16c-4498-8552-cc08febfeb3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 16. 16:18","title":"Magyarországon is kapni a gyógyszert, amelyről azt mondják, megmentheti a koronavírus-betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","shortLead":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","id":"20200616_nebih_hamis_edessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da49bd9-6b68-4953-8280-c50bd1caac15","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_nebih_hamis_edessegek","timestamp":"2020. június. 16. 13:52","title":"Piacon vett hamis címkékkel árulták a lejárt édességet egy budapesti diszkontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","shortLead":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","id":"202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc776829-61d6-4453-84aa-4ef3485b7b6f","keywords":null,"link":"/360/202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Művészetről és tudományról szól Lantos Ferenc és Botos Péter kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni a Google-fiókjába.","shortLead":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni...","id":"20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01280d-d919-43ad-aa4d-6715602312f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","timestamp":"2020. június. 17. 17:03","title":"Figyelje a mobilját: ha ilyen értesítést küld a Google, veszélyben lehet a fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]