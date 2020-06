Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","shortLead":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","id":"20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979359a9-0acf-4908-9851-82d3b982b638","keywords":null,"link":"/elet/20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 09:55","title":"Újra lehet 500 fősnél kisebb bulikat tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdés meglehetősen érzékeny témának számít Finnországban.","shortLead":"A kérdés meglehetősen érzékeny témának számít Finnországban.","id":"20200619_Megdobbentek_a_finnek_azon_hogy_Trump_azt_gondolhatta_Oroszorszaghoz_tartoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f977f793-9f3e-4df3-a9b0-b7311ff76eed","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Megdobbentek_a_finnek_azon_hogy_Trump_azt_gondolhatta_Oroszorszaghoz_tartoznak","timestamp":"2020. június. 19. 11:17","title":"Megdöbbentek a finnek azon, hogy Trump azt gondolhatta, Oroszországhoz tartoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját megszerezve menekülni próbált, arccal előre futott, amikor rálőtt.","shortLead":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját...","id":"20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c052c1f-eca7-4867-9f62-307d501bc7bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","timestamp":"2020. június. 18. 07:49","title":"Szándékos emberölésért emeltek vádat a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy fekete férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51aa865-3f29-46b9-a9d2-02c02c23ff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200619_Reuters_Intezet_A_HVG_a_legmegbizhatobbnak_tartott_magyarorszagi_hirforras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d51aa865-3f29-46b9-a9d2-02c02c23ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475905f-8a5a-4551-a864-e8765ea87ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Reuters_Intezet_A_HVG_a_legmegbizhatobbnak_tartott_magyarorszagi_hirforras","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Reuters Intézet: A HVG a legmegbízhatóbb magyarországi hírforrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar Telekom felmérése. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a digitális megoldásokban a minőség fontosabb lett, mint az ár, sokan pedig már a második hullámra készülnek.","shortLead":"A kisvállalkozások több mint kétharmada nagyobb átállásra kényszerült az elmúlt hónapokban – erre jutott a Magyar...","id":"20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e08a941-acae-4724-be75-32cfbf5977f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_kis_cegek_felmeres_digitalizacio_telekom","timestamp":"2020. június. 18. 11:23","title":"A járvány változtatta meg a szokást a kis cégeknél: a digitális fejlesztést nem a legolcsóbb megoldásokkal próbálják megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal azután hangzott el, hogy az északiak felrobbantották az ugyancsak a fegyvermentes térségben lévő keszongi összekötő irodát. A válság dúl, Kim Dzsong Un pedig újra a háttérben marad, miközben húgára egyre nagyobb szerep hárul.","shortLead":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal...","id":"20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d248c-f44f-4ce2-982e-b7908e1a4173","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","timestamp":"2020. június. 17. 20:00","title":"Napról napra súlyosbodik a Korea-közi válság – katonák a demilitarizált övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","shortLead":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","id":"20200618_utcamacska_bob_james_bowen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510552b-da8e-48c7-a58a-4a4ab926bb0e","keywords":null,"link":"/elet/20200618_utcamacska_bob_james_bowen","timestamp":"2020. június. 18. 05:36","title":"Elpusztult a világ leghíresebb kóbor macskája, Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]